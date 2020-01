PŘEHLEDNĚ: Koronavirus řádí už měsíc, úmrtnost jako u SARS nejspíš nehrozí

iDNES.cz vám přináší přehled základních vlastností viru, srovnání nynější nákazy s těmi z minulosti a výčet opatření, která mají zabránit jejímu dalšímu šíření.



- Virus

Koronavirus je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují u lidí a zvířat onemocnění s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční koróny.

Může způsobit běžné nemoci, například nachlazení, ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekce MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Nový typ koronaviru, který je označován jako 2019-nCoV, je sedmým typem z této skupiny virů, který je přenosný na člověka. Mezi příznaky infekce patří dýchací potíže, horečka a kašel.

Experti se domnívají, že nový virus by neměl být tak smrtící jako SARS, který se začal šířit koncem roku 2002 v Asii a po celém světě do července 2003 usmrtil na 800 lidí z více než 8 000 nakažených. Na Blízkém východě se v roce 2012 objevila infekce MERS, na niž podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zemřelo 858 lidí z téměř 2 500 nakažených.

Z hlediska úmrtnosti byla zdaleka nejhorší pandemie španělské chřipky v letech 1918 až 1920, na kterou zemřelo 50 až 100 milionů lidí. Dva miliony obětí si vyžádala asijská chřipka v letech 1957 až 1958 a milion lidí pak podlehl ruské chřipce v letech 1889 až 1892 a hongkongské chřipce v letech 1968 až 1969.

- Vývoj událostí

Původ viru dosud není znám, ale podle WHO se zřejmě na člověka přenesl od nakažených zvířat. Virus se začal šířit loni v prosinci v jedenáctimilionovém městě Wu-Chan v provincii Chu-pej v centrální Číně, kde se nákaza objevila poprvé.

Onemocnění se poté vyskytlo i v provincii Kuang-tung, v Šanghaji či v pekingském obvodě Ta-sing. Nákaza se už dostala i za hranice Číny. Dva nakažené potvrdilo Japonsko, další případy byly hlášeny ze Singapuru, Thajska, Vietnamu, Saúdské Arábie či dokonce z amerického státu Washington. Druhého pacienta napadeného čínským koronavirem potvrdila vláda Jižní Koreje.

Podle WHO je ještě příliš brzy na to, aby kvůli šíření viru vyhlásila celosvětový stav zdravotní nouze. Dosud není k dispozici dostatek dat o jeho šíření a čeká se na více informací z Číny, řekla hlavní hygienička České republiky Eva Gottvaldová. Agentura Reuters podotýká, že zatím není jasné, jak nebezpečné toto onemocnění skutečně je a jak snadno se přenáší z člověka na člověka.

Situace se týká tří Čechů

České úřady proto zatím neodrazují od cest do Číny s výjimkou jedenáctimilionového Wu-chanu, který je považován za ohnisko nákazy a kde jsou podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka tři čeští občané – dva studenti a jeden člověk, který tam žije trvale.

Řada asijských i dalších států, včetně USA, Británie, Austrálie, Itálie, Turecka či Srbska, začala na letištích měřit teplotu pasažérů z postižených oblastí. Severní Korea se rozhodla uzavřít hranice pro zahraniční turisty.

Peking ve snaze zabránit dalšímu šíření nového koronaviru ve čtvrtek odvolal všechny velké akce spojené s oslavami lunárního Nového roku, jehož příchod připadá na sobotu. Týká se to i tradičních poutí.



Zavřené pro návštěvníky bude od soboty také Zakázané město, nejslavnější turistická atrakce v čínském hlavním městě. Od soboty budou kvůli šíření viru uzavřeny i některé části Velké čínské zdi.



Úřady v Pekingu vyzvaly obyvatele města, kteří se vracejí z oblastí zasažených novým typem koronaviru, aby 14 dnů zůstali doma, a zabránili tak šíření nákazy. Informuje o tom agentura Reuters. Podobnou výzvu vydala i obchodní metropole Šanghaj.

Od čtvrteční půlnoci úřady izolovaly také sedmimilionový Chuang-kung a v milionovém E-čou uzavřely nádraží. V pátek čínské úřady zastavily veřejnou dopravu například ve městě Ťing-čou, kde žije asi 5,6 milionu lidí. Přerušen byl i provoz vlaků do ostatních měst.

Wu-chan nyní narychlo staví novou nemocnici speciálně pro nakažené. Úřady v Hongkongu ve čtvrtek oznámily, že ve dvou prázdninových táborech vybudují zařízení, kde by byli v karanténě lidi, kteří přijdou do styku s pacienty nakaženými novým typem koronaviru.