Británie jí licenci vzala. Teď to čínská státní televize zkouší ve Francii

Britský regulátor Ofcam odebral na začátku února CGTN licenci, protože došel k závěru, že stanice je kontrolovaná politickým uskupením, a sice čínskou komunistickou stranou. To je v rozporu s britskými zákony. Úřad navíc dostal řadu podnětů, jež si stěžovaly na nevyrovnané a neobjektivní zpravodajství například o dění v Hongkongu.



Krátce po odebrání licence Čína zakázala na svém území vysílání stanice BBC World News. Tamní úřady tvrdily, že BBC neinformuje objektivně o epidemii covidu-19 v zemi.

Ve Francii jsou zákony mírnější a nezakazují, aby politická uskupení provozovala televizní stanice či jiná média. „CGTN by mohla mít více problémů ohledně toho, co vysílá, a vyváženosti obsahů,“ uvedl francouzský odborník na média Philippe Baily.

CSA neuvedl, kdy rozhodne o žádosti čínské stanice.

Po odebrání britské licence CGTN vysílá po internetu. Pokud by ale čínská televize ve Francii uspěla, tak by se nejspíše mohla vrátit k satelitnímu vysílání i v Británii. Televize by totiž mohla využít dohodu, díky které stanice spadající pod regulátora v jedné členské zemi Rady Evropy může vysílat i do dalších členských států, aniž by potřebovala schválení tamních orgánů.

Rada Evropy, která je nezávislá na Evropské unii, má 47 členských států, a to včetně Francie a Spojeného království.