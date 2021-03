Tunel z Británie do Skotska je realističtější, premiér Johnson zadal studii

Za existenci pevného spojení mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království právě britský premiér dlouhodobě bojuje. Oponuje mu však řada odborníků, kteří v souvislosti s projektem upozorňují na jeho vysokou nákladnost. Proti je také řada skotských i severoirských regionálních politiků. S odkazem na vyjádření britského ministerstva dopravy o tom informoval portál Deutsche Welle.

Stavba tunelu nebo mostu mezi Skotskem a Severním Irskem by podle britského premiéra pomohla zejména tamějšímu obchodu. Severní Irsko je totiž na rozdíl od zbytku Británie stále součástí unijního vnitřního trhu. Brexit tak obchod mezi těmito částmi země značně zkomplikoval, a právě pevné dopravní spojení by mohl nastalé situaci pomoci.

Ačkoliv Boris Johnson ještě před několika týdny preferoval výstavbu mostu, nyní mluví spíše o tunelu, který by měl být v praxi realističtější. Kvůli problematickému počasí by totiž podle některých odborníků nemohl být případný most provozuschopný až sto dnů v roce.

Další budoucnost tohoto projektu nyní poodhalí také studie proveditelnosti, kterou britská vláda schválila v průběhu středy. Nastínit by měla třeba předpokládané celkové náklady výstavby nebo očekávatelný časový harmonogram. Dá se však očekávat, že stavba vyjde minimálně na 20 miliard eur. Vzorem by pro ní mohl být tunel, který spojuje Velkou Británii s Francií. Ten mohou užívat osobní i nákladní automobily.

V případě podmořského tunelu však kritici upozorňují na problematickou Beaufortovu hráz, která se nachází na dně Irského moře. Jde o až 50 kilometrů dlouhý přírodní příkop, kde se podle odborníků nachází tuny munice z dob druhé světové války. Ta by výstavbu podmořského tunelu mohla značně zkomplikovat. Zamýšlený projekt se nelíbí i regionálním politikům ze Skotska a Severního Irska, podle kterých by bylo lepší peníze investovat do jiných infrastrukturních staveb.

Boris Johnson propaguje síť podmořských tunelů v oblasti Velké Británie dlouhodobě. V roce 2008 se vyslovil pro stavbu až 35 kilometrů dlouhého mostu mezi Francií a Velkou Británií. Řada odborníků ho ale označila za nesmyslný a s tímto návrhem tak neuspěl. Stavbu tunelu mezi Skotskem a Severním Irskem za 20 miliard liber prosazoval už v roce 2018. Se svým záměrem však neuspěl u širší veřejnosti a jeho realizaci se až dosud nikdy ani nepřiblížil.