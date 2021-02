Británie vzala licenci čínské televizi a Čína žádá omluvu od BBC za covid

BBC podle tvrzení Pekingu odvysílala o epidemii způsobené šířením nového koronaviru v Číně falešné informace. Ministerstvo poukázalo na reportáž z pátku 29. ledna, kde BBC tvrdila, že čínské úřady používají k vymáhání protiepidemických opatření násilí. V reportáži britská stanice podle Pekingu použila archivní záběry z protiteroristického cvičení, čímž se dopustila zkreslení.

Čínské ministerstvo stanici BBC vyzvalo, aby „přestala informovat s ideologickým podtextem, očerňovat Čínu, začala dodržovala profesní etiku a dělala o Číně objektivní a vyvážené zpravodajství“.

BBC obvinění čínské diplomacie odmítla jako nepodložená a uvedla, že si stojí za svým „přesným a nestranným“ pokrýváním událostí v Číně. Podotkla, že ve zpravodajství nikomu nestraní a zároveň se nenechává ovlivňovat strachem.

Peking své vyjádření vydal krátce poté, co britský telekomunikační regulátor Ofcom odebral vysílací licenci čínské státní televizi CGTN. Regulátor došel k závěru, že televizi neprovozuje vydavatelská společnost, ale politické uskupení – v konkrétním případě čínská komunistická strana. To je podle britského regulátora nepřípustné, zakazuje to podle něj britský zákon o rozhlasovém a televizním vysílání.

„CGTN jsme poskytli mnoho příležitostí, aby vyhověla (námitkám), ale nic se nestalo. Považujeme nyní za vhodné odebrat CGTN vysílací licenci,“ uvedl Ofcom.

Britský úřad jednal na podnět diváků, kteří si stěžovali, že stanice neposkytuje vyvážené a fakticky správné zpravodajství. Diváci poukazovali na tendenční zpravodajství o protestech v Hongkongu, ale i na to, že stanice odvysílala vynucená doznání.