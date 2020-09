Běloruští hackeři se nabourali do státní televize, ukázali bití demonstrantů

Hackeři přerušili v sobotu večer přímý přenos na webu televizní a rozhlasové společnosti BT ve chvíli, kdy její redaktoři mluvili s náměstkem ministra zdravotnictví o onemocnění covid-19 v Bělorusku.



Místo toho se na stránkách objevily záběry z protivládních protestů, které na sociální síti Telegram umístil televizní kanál Current Time TV a kanály Nexta, Onliner a Tut.by.

Ve stejnou dobu se na telegramovém kanálu skupiny s názvem Kyber-Partyzáni objevila zpráva: „Pokud BT nechce lidem ukázat pravdu, ukážeme ji my“. Později přestala stránka televize fungovat. Běloruští hackeři ovšem mají v posledních dnech i další „práci“.

Snaží se identifikovat policisty, kteří na demonstracích zasahují. A to nejen ty, kterým lidé strhli masky a jejich známí je pak díky tomu poznali, ale i policisty, kteří na zveřejněných fotografiích své kukly stále mají. Díky počítačovým programům je totiž Bělorusové umí odhalit i tak.

Minulý týden také zveřejnili osobní údaje více než tisíce policistů včetně jména a příjmení, data narození a jednotky, ve které slouží. Hrozí, že pokud násilí nepřestane, pustí do světa i další jména, a to „v masivním měřítku“. „Nikdo nezůstane anonymní pod svou kuklou,“ slibují hackeři.

Protesty v Bělorusku vypukly po srpnových prezidentských volbách. Podle oficiálních výsledků v nich zvítězil dlouholetý lídr země Alexandr Lukašenko. Opozice však výsledek hlasování považuje za zfalšovaný a Lukašenkovo zvolení neuznává ani Evropská unie.



To Lukašenkovi nebránilo v tom, aby ve středu nečekaně složil přísahu a pošesté nastoupil do funkce prezidenta. Utajený slavnostní akt Bělorusy znovu vehnal do náruče protestů.

