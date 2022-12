Na covid jsme dobře připravení, tvrdí Čína. Rozdává cestovní poukazy

Přestože Čína přestala ve statistikách zveřejňovat počty asymptomatických případů a podle oficiálních údajů bylo na čtvrtek oznámeno pouze jedno úmrtí na covid-19, analytici ze společnosti Airfinity odhadují, že v zemi může mít nemoc na svědomí na 9 000 životů denně.

Několik měst a regionálních vlád rovněž informovalo o stovkách tisíc případů nově nakažených a nemocní se hromadí na nemocničních chodbách, uvedl list The New York Times. Média tento týden rovněž informovala o zahlcených krematoriích.

„Téměř všichni u mě na stavbě se nakazili. Od uvolnění opatření se virus všude rozšířil,“ řekl devětapadesátiletý stavební dělník Siung, který se léčí v nemocnici se symptomy covidu, uvedla agentura AP.

Pan Siung, který má za sebou tři dávky čínské vakcíny, věří, že mu brzo bude lépe. Nemocniční pokoj ve vesnici Kchung-čchüe s ním sdílí další starší pacienti trpící kašlem a dalšími příznaky, včetně osmdesátiletého Tchanga Šun-pchinga. „Je to horší než ta původní chřipka. Bral jsem (na ni) léky na nachlazení a chřipku a bylo mi lépe, ty teď nefungovaly,“ uvedl muž.

Na Nový rok se dají do pohybu stamiliony lidí

Podle expertů je populace seniorů v rurálních oblastech tou nejohroženější. Mnoho z nich váhalo s očkováním a nemají dostatek zdravotnických zásob. V druhé polovině ledna riziko nákazy zvýší také lunární Nový rok, kdy se stovky milionů lidí vydávají navštívit svá rodná města.

„Nárůst poptávky po zdravotnických službách se očekával a Čína byla na tuto situaci připravena,“ uvedl podle China Daily činitel čínské Národní zdravotní komise (NHC). List zároveň informoval o tom, že čínská města zahájila vydávání nákupních poukazů, které mají podpořit útraty a ekonomiku poté, co se na mnoha místech v zemi obnovil každodenní život. Cestovní poukazy bude vydávat například tropický ostrov Chaj-nan nebo severovýchodní provincie Ťi-lin.

„Lidé se vracejí do práce, viděl jsem děti v obchodních centrech,“ uvedl osmadvacetiletý Jang Ming-jüe, který žije v Pekingu. „Všechno se vrací do normálu, je to moc příjemné,“ dodal. „Když vláda povolila uvolnění restrikcí, tak to přeci nemůže být tak špatné, ne?“ uvedla manažerka místního obchodu Jüe Chung-ču.

Podle hlavního epidemiologa čínského centra pro kontrolu nemocí Wu Cun-joua se epidemie rychle vyvíjí. „Pohyb lidí a riziko respiračních onemocnění v zimě mohou epidemickou situaci zkomplikovat,“ uvedl Wu na čtvrteční tiskové konferenci.

Případné nové varianty koronaviru a jeho rychlé šíření v Číně vyvolaly obavy v zahraničí. Povinnost předkládat negativní test na covid-19 pro cestující z Číny tento týden oznámily například Spojené státy, Indie či Itálie. Nejnověji se k zemím, které budou po cestujících z Číny požadovat negativní testy, přidaly Španělsko a Jižní Korea.