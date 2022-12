„Konečně jsme volní!“ Čína po třech letech rozvolňuje, otevře i Disneyland

„Většina nakažených má mírný průběh nemoci nebo jsou bez příznaků. Lidé se v takovém případě mohou izolovat doma. Pokud se jejich zdravotní stav zhorší, mohou se přesunout k léčbě do určených nemocnic,“ oznámila Národní zdravotní komise (NHC).

Lidé s pozitivním testem na covid doposud museli trávit izolaci v karanténních centrech nebo kvůli jedinému pozitivnímu případu končila celá sídliště v uzávěře. Obytný blok byl obehnán plotem střeženým hlídači.

Komise uvedla, že je třeba určovat vysoce rizikové oblasti v jednotlivých budovách, na patrech nebo v domácnostech a uzávěra se nesmí bez rozmýšlení týkat celých obytných komplexů.

„V domech, na které se vztahuje karanténa, nesmějí být zablokované únikové východy a všichni musejí mít přístup k lékařské pomoci. Uzávěry nesmějí trvat déle než pět dní, pokud nejsou odhaleny další případy infekce,“ dodala NHC ve svém seznamu pravidel pro rozvolnění.

Rovněž oznámila, že lékárny už nesmí omezovat nákup léků na horečku, kašel a bolesti v krku. Pro cestování po Číně a pro přístup na veřejná místa – s výjimkou domovů pro seniory, jeslí či školek – nebude už potřeba prokazovat se negativním testem na koronavirus.

Lokální úřady nesmějí nařizovat plošné testování na covid. Rozsah a frekvence testování se má postupně omezit. Regiony se mají naopak soustředit na zvýšení proočkovanosti občanů starších 60 let.

28. listopadu 2022

Je načase, shodují se obyvatelé

Obyvatelé oznámení přivítali a nadšeně o nich debatují na sociálních sítích. „Je načase, aby se naše životy vrátily do normálu a Čína se vrátila do světa,“ napsal jeden z uživatelů platformy Weibo.

Desítky jich napsaly na účet lékaře Li Wen-lianga, který v roce 2020 jako první na blížící se covid-19 upozornil a poté na nemoc zemřel. „Doktore, překonali jsme to, budeme volní,“ stojí v jednom příspěvku.

„Je dobré se zase vrátit do normálu. Snad to vydrží, řekla listu The New York Times třicetiletá letá Fa-jie Luo, manažerka z provincie Kuang-tung, která společně s několika dalšími oblastmi opatření uvolnila na konci minulého týdne. „Jsme velmi šťastní. Těšíme se, jak bude vypadat život po uvolnění opatření v celé zemi,“ uvedl anonymně obyvatel Šanghaje.

Rozhodnutí podle agentury Reuters uvítali také investoři, kteří se těší na oživení čínského hospodářství. Ve čtvrtek se otevře i šanghajský Disneyland. Politika nulového covidu zpomalila růst čínské ekonomiky a vážně narušila globální dodavatelské řetězce.

„Změna politiky je velkým krokem vpřed. Předpokládám, že Čína plně znovu otevře své hranice nejpozději v polovině roku 2023,“ řekl Č’-wej Čang, hlavní ekonom společnosti Pinpoint Asset Management.

„Je zřejmé, že nejvíce z toho bude těžit spotřebitelský sektor, změna bude ale významná také pro služby a průmyslová odvětví, která zahrnují kontakt s lidmi a cestování,“ míní manažer Čch Lo z BNP Paribas v Hongkongu.

Čína ke covidu-19 podle agentury Reuters ještě nedávno přistupovala jako k nemocem, jako je mor nebo cholera, nicméně čínští činitelé minulý týden uznali, že nákaza už není tak nebezpečná.

O posledním listopadovém víkendu se v Číně konaly demonstrace proti restrikcím souvisejícím s covidem. Rozbuškou byl smrtící požár v hlavním městě Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, Urumči. Kvůli pandemickým opatřením se totiž lidé údajně nemohli dostat z hořící budovy ven a záchranáři zase nemohli k nim, což čínské úřady popírají.

Místní úředníci musejí „přijmout přísná, cílená opatření k maximální ochraně bezpečnosti a zdraví občanů, ale zároveň minimalizovat dopady epidemie na ekonomický a společenský rozvoj“, uvedla NHC.

Čína, kde žije 1,4 miliardy lidí, zaznamenala za posledních 24 hodin 20 764 nových případů nákazy koronavirem, převážně asymptomatických. Minulý týden denní přírůstek přesáhl 40 tisíc, což byla rekordní hodnota.