Vlaky do Chorvatska nerušíme, reaguje RegioJet. Cestující otestuje na nádraží

„Chorvatsko zpřísnilo ze dne na den podmínky. Situaci řešíme a klienty budeme kontaktovat pomocí sms a emailu s instrukcemi,“ uvedla společnost na Twitteru.

Cesty do Chorvatska ale RegioJet neplánuje zrušit. „Nebudeme nic odvolávat, budeme dělat maximum pro to, abychom situaci vyřešili a všichni cestující mohli odjet,“ řekl iDNES.cz mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

RegioJet @RegioJet Chorvatsko zpřísnilo ze dne na den podmínky. Situaci řešíme a klienty budeme kontaktovat pomocí sms a emailu s instrukcemi. oblíbit odpovědět

Cestujícím společnost pomůže zajistit, aby měli všechny potřebné dokumenty. Zřídí proto vlastní testovací místo na pražském hlavním nádraží. „Dnes a zítra mimořádně od 14 hodin otevřeme na hlavním nádraží vlastní testovací místo. Otestujeme každého cestujícího a vystavíme jim test,“ řekl Ondrůj.

Pokud lidé nezvolí tuto možnost, před nástupem do vlaku bude společnost ověřovat, že každý cestující některým z potřebných potvrzení disponuje.

Komplikace zatím nezaznamenávají ani cestovní kanceláře. Nikdo ze zákazníků agentury Invia objednaný zájezd nezrušil.

„Chorvatsko bylo doteď hodně benevolentní, kromě příjezdového formuláře nevyžadovalo nic. Pořád je to jedna z nejmírnějších zemí. Nemyslím si, že by rodina, která má zakoupený zájezd do Chorvatska, rušila dovolenou. Členové budou muset na test, který je ale zdarma,“ řekla iDNES.cz mluvčí agentury Andrea Řezníčková.

O změně podmínek ve čtvrtek informoval ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Později upřesnil, že chorvatská strana ještě takzvaný covidový pas nebude vyžadovat a kontrolovat. V případě problémů mají lidé kontaktovat ambasádu.

První vlak po oznámení nových podmínek odjíždí do Chorvatska ve čtvrtek odpoledne. V každém z následujících dnů je pak v plánu vypravit další soupravu.

Vlakové spoje mají v letošním létě podobný jízdní řád jako v loňském roce. Odjezd z Prahy je každodenně plánovaný v 16:46 odpoledne a příjezd do Rijeky v 10:13 následujícího dne, do Splitu dorazí vlak v 13:44.

RegioJet nabízí díky nové trase také přímé spojení do Záhřebu. Na území Chorvatska společnost spolupracuje s tamním národním dopravcem Hrvatske željeznice, v Maďarsku s dopravcem Continental Railway Solution.

Během loňské letní sezony dopravily vlaky RegioJetu do Chorvatska více než 60 tisíc lidí, tvrdí firma. Průměrná obsazenost spojů byla 90 procent.