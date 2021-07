Chorvaté otočili. Pro vstup do země požadují očkování nebo test

„Je potřeba covid pas, nebo doklad o bezinfekčnosti,“ potvrdilo velvyslanectví Chorvatska v České republice.

„Platí, že lidé musí doložit potvrzení o očkování, platí 22. den po první dávce, nebo negativní antigenní či PCR test, nebo průkazné protilátky,“ řekla iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová.

Lidé, kteří do Chorvatska přijíždějí z rizikových zemí musí v souladu s rozhodnutím Štábu Civilní ochrany Chorvatské republiky předložit potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna a Sputnik V. Od aplikace první dávky mohlo uplynout 22 až 42 dní.

Chorvatsko akceptuje také očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, a to s aplikací první dávky minimálně 22 a maximálně 84 dní. Možné je také očkování jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson&Johnson či Janssen.

Další variantou může být potvrzení o prodělání covidu a aplikaci první dávky vakcíny po prodělání nemoci, pokud od naočkování uplynulo méně než pět měsíců. Chorvaté uznají také negativní PCR test, který nebude starší než 72 hodin, nebo rychlý antigenní test ne starší než 48 hodin.

Děti mladší 12 let, které cestují v doprovodu zákonných zástupců, jsou osvobozeny od povinnosti předložit negativní test. Nemusí nastoupit do karantény, pokud jejich zástupci splňují předešlé podmínky.



Existují ale výjimky, které platí pro několik skupin lidí. Od výše uvedených podmínek jsou osvobozeni cestující, kteří Chorvatskem pouze projíždí. Zemi musí opustit do 12 hodin od vstupu. Výhodu mají také pendleři, lidé cestující za vzděláním, zdravotničtí pracovníci a další.

Od poloviny června byly cesty do Chorvatska pro Čechy bez omezení. Česko se společně se Slovenskem dostalo na seznam zelených zemí. Pravidla pro vstup do země tak byla stejná, jako tomu bylo před pandemií koronaviru. Do Chorvatska českým dovolenkářům stačil pouze občanský průkaz či pas.