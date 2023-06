Rusové střílí, ale město vyčistíme, voda klesá rychle, líčí muž z Chersonu

Jaká je situace v Chersonu právě teď? Jak moc je město zatopené?

Voda klesá velmi rychle. Některá místa jsou už vysušená, ale na spoustě míst na hladině stále plují odpadky. Naše vláda a další organizace utvořily dobrovolnické a speciální týmy pro pumpování vody. Také přichází spousta pomoci, pitná voda, jídlo, holínky, vše, co potřebujeme. Vypadá to, že celý svět se snaží nám pomoct. Někteří lidé se už vracejí a kontrolují své domovy.

Jaká ve městě panuje nálada?

Nejsme vyděšení. Ano, na začátku to bylo děsivé, ale ne až tolik. Přežili jsme život pod ruskou okupací, kdy jsme každý den čekali, že někdo může přijít do domu a zastřelit nás nebo nás bez důvodu odvést do vězení. Jsme rádi, že jsme naživu. A stále bojujeme. Nepanikaříme, jen čekáme, až voda bude níž a my se konečně budeme moci úplně vrátit a vyčistit domy.

Velmi si taky ceníme pomoci mezinárodního společenství. Například včera jsem se potkal s lidmi, kteří přivezli čerpadla ze Švýcarska. Také přinesli jídlo pro naše zvířata, kočky a psy.

Jak hodnotíte působení ukrajinských záchranářských služeb? Byla jejich pomoc dostatečná?

Nebyly to jen ukrajinské vládní služby, které pomáhaly. Lidé se sami hlásili k dobrovolnické práci. Vláda žádala o pomoc například i ty, kteří mají vlastní loď. Probíhalo to velmi živelně. I když máte speciální týmy pro záchranné operace, v některých krizových situacích to nestačí. Ani úklidových služeb, které čistily město předtím, nebyl dostatek pro to množství práce, které je třeba udělat.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zkritizoval Červený kříž a OSN za neposkytnutí dostatečné pomoci. Změnila se nějak situace od té doby?

Na počátku tu moc lidí z Červeného kříže nebylo. Až do 9. června jsem v Chersonu žádné jejich záchranářské týmy neviděl. Až v pátek při cestě do Mykolajivu jsem viděl první nákladní vůz s jejich logem. Nyní tu je Červený kříž i OSN a staví po městě přístřešky pro lidi, kteří o všechno přišli. Nabízí také pitnou vodu zadarmo, oblečení, postele... Všechno je organizováno velmi dobře.

Jste nějak v kontaktu s lidmi na Rusy okupovaném levém břehu Dněpru? Organizují Rusové nějaké záchranářské práce?

Rusové po našich lidech, kteří se snaží pomoci těm na levém břehu, střílejí. Možná se v novinách a televizi tvrdí, že něco organizují, ale není to pravda. Lidé trpí.

Poděkování Volodymyra Česku Po skončení rozhovoru Volodymyr prozradil, že jeho syn s vnukem žijí v Brně. „Chci velmi poděkovat vašim lidem a vaší vládě, že poskytla přístřeší mé rodině. Velmi si toho cením. Společně jsme velmi silní,“ vzkázal Česku.

S mými kolegy z levého břehu jsem ztratil kontakt. Není s nimi žádné spojení, žádný internet, nic. Nevíme, co se děje s našimi lidmi na levém břehu. Je striktně zakázáno přejít z pravého na levý břeh kvůli pomoci. Někteří hrdinové vzali lodě a i přes ostřelování se snažili někoho zachránit. Nevím, kolik lidí už během těchto záchranných operací zemřelo.

Rusové Cherson stále ostřelují?

Ano, stále. Může se to stát nenadále. Stalo se to třeba i těsně před tím, než jste zavolal. Stalo se to taky včera v centru města, kde jsme se se svou ženou pokoušeli rozdávat jídlo těm bez příbuzných a rodin. Někdy i řídíme auto během ostřelování. Je to už jako zvyk. Lidé dovedou rozeznat, zda je střela příchozí, nebo odchozí.

Ukrajinská armáda varovala, že voda vyplavila ruské pozemní miny. Víte o nich něco?

Před výbuchem přehrady byla spousta min nastražena na obou částech řeky, aby se zabránilo útokům protivníka. Nevím, kde ty miny nyní jsou, možná v Oděse, možná daleko od ní... Někdo už našel miny až v Oděské oblasti (ukrajinská pohraniční stráž uvedla, že našla miny na březích Oděské oblasti, pozn. red.). Jsem si ale stoprocentně jistý, že i na pravém břehu Dněpru byla spousta min.

Podle Kyjeva Rusové Kachovskou přehradu odpálili, aby zkomplikovali ukrajinskou protiofenzivu. Mohou Ukrajinci i v současné situaci překročit řeku a zaútočit na Rusy?

Myslím si, že za týden to bude docela možné. Ale nemůžu to komentovat. Je to možná velké tajemství, nevím. Kdybych vám řekl ano, dokážete si představit ty následky. Nicméně doufám v to. Doufám, že všechno půjde podle plánu a konečně bude vítězství naše.