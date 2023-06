ANALÝZA: Až voda opadne, mariňáci vpadnou na jihu Rusům do zad

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 3 měsíce zdarma

Od spolupracovníka MF DNES na Ukrajině - Voda z protržené přehrady Nova Kachovka vytvořila mezi ukrajinskou a ruskou armádou až 20 km široké jezero. Už pomalu klesá a je čas se podívat na to, co by mohlo v rámci ukrajinské ofenzivy následovat poté.