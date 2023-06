Porazil Rusy u Kyjeva, teď generála Syrského čeká životní bitva

Kolegové ho popisují jako asketu a pedanta se závislostí na cvičení. Improvizovanou posilovnu si údajně nechává zbudovat i v polních štábech na frontových liniích. Ukrajinská média ho zase popisují jako geniálního stratéga, obra, na jehož ramenou spočívá břemeno odpovědnosti za přežití národa.

Sedmapadesátiletý velitel ukrajinských pozemních složek je ovšem především muž posedlý plánováním. „Je pečlivý a uvážlivý. Je to zkušený důstojník, který se připravuje na všechny neočekávané okolnosti. A to i na scénáře, které on sám považuje za extrémně nepravděpodobné,“ popsal ho list The Washington Post.