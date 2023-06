Už to začalo. Pět faktorů, které rozhodnou o zdaru ukrajinské ofenzivy

„Ukrajinci jsou na blížící se ofenzivu připraveni. Jsou na ni vycvičeni a vybaveni. Rusko není,“ prohlásil v neděli republikánský zákonodárce a šéf sněmovního výboru pro zpravodajské služby Mike Turner v rozhovoru pro televizi ABC.

V podobném tónu hovořil i nejvýše postavený generál americké armády Mark Milley. „Jsou velmi dobře připraveni. Ale je příliš brzo na to říci, jak to dopadne,“ uvedl pro CNN předseda sboru náčelníků štábů, který v úterý dorazil do Normandie, aby si připomněl spojenecké vylodění.