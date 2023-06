Snad prohrajeme bez ponížení. Ruská elita už nevěří, doufá v zamrzlý konflikt

„Mnohé členy politické a podnikatelé elity válka unavuje a přejí si její ukončení. Pochybují ale, že Putin boje zastaví,“ píše Bloomberg s odkazem na sedm lidí obeznámených se situací, kteří si přáli zůstat v anonymitě. Ačkoli ruskému prezidentovi se podle nich nechce nikdo kvůli invazi postavit, naprostá víra v jeho vůdcovství byla otřesena.

Z výpovědí ruských insiderů vychází, že kremelská smetánka nyní za nejpříznivější vyhlídku považuje mírová jednání s Ukrajinou, která by z invaze udělala zamrzlý konflikt a umožnila Putinovi přiřknout Rusům Pyrrhovo vítězství tím, že si udrží část zabraného ukrajinského území.

„Elita je v patové situaci. Obává se, že se stane obětním beránkem nesmyslného konfliktu,“ míní exporadce ruské vlády Kirill Rogov, jenž loni emigroval a působí v rakouském think-tanku Re:Russia. „Je opravdu překvapivé, jak rozšířenou se mezi ruskou honorací stala myšlenka, že je šance, že Putin v této válce nezvítězí,“ dodává.

Toto rostoucí zoufalství podle Bloombergu zřejmě ještě zintenzivní obviňování z odpovědnosti za neúspěšnou invazi, které momentálně probíhá zejména mezi ruským ministerstvem obrany a nacionalisty v čele s šéfem žoldáků z Wagnerova uskupení Jevgenijem Prigožinem. Ten v květnu prohlásil, že Rusku kvůli rozkolu mezi elitou a běžnými lidmi hrozí revoluce podobná té z roku 1917. „Vezmou na vás vidle,“ varoval mocné.

Těmi podle deníku The Moscow Times velmi otřásly nedávné dronové údery v Moskvě. Na její západní předměstí, kde mají sídla ti nejbohatší lidé v zemi, v květnu dopadlo nejméně pět bezpilotních letounů. Tyto události společně s opakovanými ozbrojenými potyčkami v Belgorodské oblasti zpochybňují Putinovu image garanta ruské bezpečnosti.

Putinovi se nechce nikdo postavit

Dokonce i někteří z těch, kteří invazi otevřeně podporují a chtějí boj proti Ukrajině ještě zintenzivnit, se podle zdrojů Bloombergu začali v poslední době obávat ruských vyhlídek ve válce, která měla dle původních plánů skončit za několik dní a nyní trvá téměř šestnáct měsíců.

„Došlo k příliš mnoha velkým chybám. Dlouho se očekávalo, že Rusko převezme kontrolu nad většinou ukrajinského území, ale to se nenaplnilo,“ uvedl politický konzultant Sergej Markov s vazbami na Kreml.

„Většina příslušníků elity se drží stranou a věnuje se svým záležitostem v domnění, že nemohou dění ovlivnit. Neexistují žádné náznaky, že by se Putinovu vedení chtěl někdo z jeho okolí postavit. A Putin nejeví žádné známky toho, že by chtěl válku ukončit,“ uvádějí insideři.

Přestože většina Rusů Putina nadále podporuje, míra znepokojení v zemi roste. Průzkum společnosti FOM z konce května ukázal, že 53 procent občanů se domnívá, že jejich rodina a přátelé jsou současnou situací znepokojeni, což je o 11 procent více než v dubnu a nejvíce za čtyři měsíce.

Oligarcha, nacionalista a Putinův příznivec Konstantin Malofejev prohlásil, že mnozí členové vládnoucí elity včetně „obrovského počtu“ podnikatelů by podpořili mírovou iniciativu Číny, která předpokládá příměří.

„Říkají, že podporují speciální vojenskou operaci, ale ve skutečnosti jsou proti ní. Za šest měsíců budeme mít jasnou převahu ve výrobě munice a nábojů a budeme připraveni přejít do útoku,“ prohlásil Malofjev, který je zastáncem „úplného zániku ukrajinského státu“.

Ukrajina vyloučila, že by přistoupila na řešení konfliktu, které by vedlo k obsazení jakéhokoliv jejího území Ruskem, včetně poloostrova Krym. Ruští miliardáři a vysocí představitelé podle Bloombergu vědí, že konec bojů je v nedohlednu a hrozí jim léta mezinárodní izolace a prohlubující se závislost na Kremlu, jenž tlačí podniky do podpory válečného úsilí.

„Přizpůsobili se situaci, ale nikdo nevidí světlo na konci tunelu – jsou pesimističtí ohledně budoucnosti. Nejvíce doufají v to, že Rusko prohraje bez ponížení,“ konstatovala Alexandra Prokopenková, ruská novinářka, jež nyní působí v berlínském Centru Carnegie pro Rusko a Eurasii.