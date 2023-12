Nosili si soláry, žili v duchovní komunitě. Nechtěl do Finska, tak po 6 letech utekl

Když v roce 2017 Alex přiletěl do španělské Malagy na předem dohodnutou týdenní dovolenou s jeho matkou Melanií a dědečkem Davidem, nemohl tušit, že šest let bude putovat po Španělsku, Maroku a Francii. Jeho matka nemá zákonné rodičovské opatrovnictví, takže její počínání úřady považují za únos.

Alex, jehož našel náhodný řidič poblíž města Toulouse na jihu Francie, vyšetřovatelům řekl, že se stěhovali od domu k domu, nesli si vlastní solární panely, pěstovali si vlastní potraviny a žili s ostatními rodinami v „duchovní komunitě“ karavanech, chatkách a dokonce i stanech v divočině.

Než se přemístili do francouzských Pyrenejí, pobývali dva roky v Maroku. Ve Francii žili dva roky. Nyní sedmnáctiletý chlapec, kterému v době únosu bylo jedenáct, se nakonec ale rozhodl svou matku opustit.

„Když mu matka naznačila, že s ním odjede do Finska, tento mladý muž pochopil, že to musí skončit,“ řekl podle listu The Times zástupce francouzského prokurátora Antoine Leroy.

Alex chodil výhradně v noci, ve dne spal. Čtyři noci takto putoval, než jej zmateného a ztraceného nalezl řidič dodávky Fabien Accidini. Ten poznal, že mladík umí jen anglicky, v průběhu rozhovoru zjistil, že byl unesen a zavolal policii.

„Řekl mi, že jeho matka byla svým způsobem šílená. Měla bizarní duchovní smýšlení. Pobývala v horách se skupinou lidí,“ uvedl Accidini. „Alex říkal, že jeho matka je trochu blázen, ale že ho nikdy neuvěznila. Mohl odejít, kdyby chtěl. Neměl vůči ní žádné nepřátelství, ale opravdu se chtěl znovu setkat s babičkou. Stýskalo se mu po rodině.“

Právě jeho babička Susan Caruanová, jež je jeho zákonnou zástupkyní, v roce 2017 upozornila na jeho zmizení. Uvedla, že její exmanžel a dcera s ním chtěli žít „alternativní život“. „Nechtěli, aby chodil do školy, nevěří v mainstreamovou školu.“

Není jasné, kde teenagerova matka přebývá. Vyšetřovatelé si myslí, že jeho dědeček zemřel asi před šesti měsíci.

Babička s vnukem už mluvila, není ale schopná odcestovat do Toulouse, aby si jej vyzvedla. Francouzské orgány jsou v kontaktu s těmi britskými, aby Alexe vrátily do vlasti. Podle Leroye bude mladík pravděpodobně repatriován do Spojeného království již tento víkend.