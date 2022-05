Zmizelé Maddie by bylo osmnáct. Případ holčičky není dodnes objasněný

Kauza britské holčičky je nejznámějším případem zmizení dítěte z poslední doby. Rodina McCannové přicestovala se skupinou přátel a jejich dětmi do turistického komplexu v Praia da Luz u jihoportugalského města Lagos v regionu Algarve 28. dubna 2007 na týdenní pobyt.

Rodiče Madeleine Kate a Garald, oba lékaři, osudný den uložili v 20:30 místního času všechny své děti (kromě Madeleine mají i o rok mladší dvojčata) a odešli na večeři se svými přáteli do restaurace, která se nacházela asi 50 metrů od apartmánu. Pokoj s dětmi pravidelně kontrolovali, naposledy v 21:00 místního času.

Při návratu kolem 22:00 zjistili, že Madeleine zmizela, a hned zalarmovali policii. Portugalská a později i britská policie, která zahájila vlastní vyšetřování v červenci 2013, začaly s pátráním a v počátku policie pracovala s hypotézou, že Madeleine byla unesena. Postupně se však začala klonit k názoru, že se stala obětí násilného činu a že už nežije.

Případ hlavně v prvních měsících provázela rozsáhlá mediální a informační kampaň. Rodinu podpořila například spisovatelka Joanne K. Rowlingová, fotbalista David Beckham nebo papež Benedikt XVI.

Prvním podezřelým se stal tehdy čtyřiatřicetiletý Robert Murat, který bydlel nedaleko apartmánu McCannových a kterého údajně spatřili přátelé McCannových u místa zmizení. Obviněn nakonec nebyl a od médií získal za hanlivé články odškodnění ve výši 600 tisíc liber (17,5 milionu korun).

Policie později označila za podezřelé rodiče Madeleine, žádná oficiální obvinění proti nim ale nevznesla a případ v červenci 2008 odložila. Portugalští policisté si původně mysleli, že Madeleine mohla nešťastnou náhodou zemřít a že rodiče poté ukryli její tělo. McCannovi jakákoliv obvinění vždy ostře odmítali a tvrdili, že dívku někdo unesl.

Rodiče od uzavření případu policií pátrali po dcerce na vlastní pěst, k tomu jim pomáhal i fond FindMadeleine, do kterého přispívali lidé z celého světa. Finance jim také přinesla kniha o případu, kterou sepsala matka.

Rozruch vyvolal bývalý policejní inspektor Goncalo Amaral, který vydal v roce 2008 knihu Maddie – Pravda o lži. V ní tvrdil, že Madeleine zemřela při nehodě a že rodiče to tajili. Soud mu nakonec nařídil zaplatit rodičům dívky odškodné 500 tisíc eur (13,7 milionu korun), nejvyšší soud však rozhodnutí nižšího soudu zrušil.

V roce 2013 na základě nových poznatků a výzvy policie portugalská justice obnovila pátrání a britská policie o rok později začala pátrat po muži, který na jihu Portugalska zřejmě vykradl několik domů a sexuálně zneužil pět dívek ve věku od sedmi do deseti let. Muž byl později identifikován jako Euclides Monteiro, ale v roce 2009 zemřel při automobilové nehodě.

Na konci roku 2014 portugalská policie za přítomnosti svých britských kolegů také zahájila nové výslechy svědků, mezi kterými byli hlavně zaměstnanci hotelu Ocean Club, odkud Maddie zmizela a kde pracoval i Monteiro, ale i tehdejší rekreanti.

V květnu 2019 portugalská policie oznámila, že vyšetřuje nového podezřelého v případu. Britská média tehdy uvedla, že se jedná o Němce Martina Neyw, který je v Německu ve vězení za únos a vraždu tří chlapců v letech 1992 až 2001. Portugalský tisk to odmítl.

V červnu 2020 Spolkový kriminální úřad uvedl, že němečtí vyšetřovatelé podezřívají z vraždy McCannové třiačtyřicetiletého muže z Německa. Podezřelý (podle britských médií jde o Christiana Brücknera), který byl už v minulosti podle agentury DPA vícekrát trestán kvůli sexuálním deliktům i na dětech, si tehdy odpykával víceletý trest ve vězení.

Podezřelý Němec v letech 1995 až 2007 pravidelně pobýval v regionu Algarve poblíž místa zmizení McCannové, kde bydlel v obytné dodávce a kde vykonával příležitostné práce třeba v gastronomii. Za sexuální zneužívání dětí byl odsouzen už v letech 1994 a 2016 a v roce 2019 dostal trest vězení za znásilnění dvaasedmdesátileté Američanky v Praia da Luz v roce 2005.

Portugalská prokuratura koncem letošního dubna oznámila, že má podezřelého v případu. Jeho jméno nezveřejnila, podle deníku The Guardian nicméně sdělila, že byl identifikován ve spolupráci s německými úřady. Nejnovější krok portugalské prokuratury by mohl vést k formální žádosti o Brücknerovo vydání do Portugalska.

Policie podezírala z vraždy Maddie McCannové třiačtyřicetiletého Němce: