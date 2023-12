Britský chlapec nalezený po šesti letech ve Francii se vrátil domů

Britský teenager Alex Batty, který byl po šesti letech nalezen ve Francii, se vrátil do Spojeného království. O jeho převozu informovala britská policie. Roky strávil s matkou v horské komunitě. Utekl poté, co se jeho matka chtěla přesunout do Finska.