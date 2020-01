V Británii zařadili Extinction Rebellion k extremistům. Hnutí hrozí žalobou

Návod zmiňuje ty skupiny, které vzbuzují „potenciální obavy“, že ohrozí britskou veřejnost. Policie dokument rozdává v rámci kontroverzního policejního prevenčního programu školám a zdravotnickým zařízením, které mají být s jeho pomocí schopny zjistit a nahlásit jakoukoliv podezřelou aktivitu, uvádí britský deník The Guardian.

Návod rozzuřil environmentální hnutí Extinction Rebellion. Spolu s dalšími aktivistickými skupinami, které zahrnují Animal Aid, Palestine Solidarity Campaign či Campaign for Nuclear Disarmament tvrdí, že jejich práva byla porušena, a hrozí, že odpoví právní akcí, pokud nebudou ze seznamu vyjmuty a pokud se jim nedostane omluvy.

Policie za dokumentem stojí. Tvrdí, že jeho účelem je seznámit odpovědné orgány se symboly a znaky aktivistických skupin, na které narazí. To, že se objevují v dokumentu neznamená, že je policie nutně považuje za riziko, tvrdí Christopher Terris Taylor, PR manager britské protiteroristické policie.

Varování před environmentálními aktivisty

Není to poprvé, co se Extinction Rebellion objevila v policejních dokumentech po boku extremistických skupin. Dvanáctistránková brožura protiteroristické policie pro učitele radila odpovědným institucím, aby si všímaly lidí, kteří „hovoří v silných nebo emotivních termínech o environmentálních záležitostech jako je klimatická změna a ekologie“ či „vyjadřují obdiv těm, co byli zadrženi kvůli protestní aktivitě“.

V brožurce se přímo píše, že hnutí může přitahovat mladé lidi, kteří se začnou účastnit „nenásilných přímých akcí“ jako jsou protesty, při kterých blokují dopravu nebo se přilepují k majetku.

„Mohou též kvůli tomu nechodit do školy nebo se účastnit plánovaných stávek mimo školu,“ upozorňovala brožurka. Podle britského deníku The Guardian jasně odkazovala na páteční studentské stávky za klima, inspirované švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou.

Návod se zvláště týkal učitelů, kteří mají povinnost v rámci preventivního programu ohlašovat chování, jež považují za extrémní. Podle policie je environmentální skupina nebezpečná právě proto, že přitahuje mladé, školou povinné žáky, kteří si nemusí být vědomi „filozofie protiestablishmentu, který usiluje o změnu systému“.

Podle brožury kampaň hnutí nevyzývá k násilí proti lidem, zahrnuje však jiné „aktivity porušující zákony“. Brožura zároveň dodává, že zatímco „starost o klimatické změny není sama o sobě extrémní“, aktivisté mohou vyzvat „zranitelné jedince“, aby spáchali násilné skutky či uskutečnili takové skutky sami.

Zařazení hnutí po bok extremistických skupin jako je neonacistické hnutí Národní akce či islamistická extremistická skupina Al-Muhajiroun vyvolalo v Británii velké pobouření. „Jak se opovažují,“ reagovalo podle stanice BBC samotné hnutí s jasným odkazem na legendární projev Thunbergové na půdě OSN v New Yorku.

„Učitelé, prarodiče či zdravotní sestry se svými nenásilnými akcemi pokoušeli co nejlépe přimět politiky a velké byznysové hráče udělat něco se zbídačeným stavem naší planety. A tohle je odpověď ze strany establishmentu,“ řekl mluvčí hnutí.

Policie se omlouvá, ministryně vnitra ji hájí

Policie v reakci na kritiku uvedla, že se jedná o „chybu v úsudku“ a že přezkoumá, jakým způsobem k ní došlo a komu všemu se dokument, který byl uveřejněný v listopadu, dostal do rukou.

Brožuru vydala jihovýchodní pobočka protiteroristické policie Counter Terrorism Policing South East (CTPSE), odpovědná za jihovýchod Anglie. „Tento dokument byl vytvořen na místní úrovni, aby pomohl našim partnerům zpozorovat známky sklonů k radikalismu. Zahrnutím Extinction Rebellion do tohoto dokumentu vzbudil (dokument) dojem, že je považujeme za extremistickou skupinu, jíž není,“ uvedla CTPSE.

„Oni (XR) jsou zcela jasně protestní organizace,“ řekla britská ministryně vnitra Priti Patelová, která se nicméně zastala protiteroristické policie s tím, že musí vše analyzovat s ohledem na možní hrozby pro veřejnost a musí se zabývat „celou škálou bezpečnostních rizik“.

„Opravdové riziko je vládní neaktivita v záležitosti nejnaléhavějšího problému naší doby a společnosti podnikající v oblasti fosilních paliv, které ničí naši planetu,“ reagoval podle deníku The Independent mluvčí XR.

Hnutí bylo založeno v březnu roku 2018 ve Velké Británii. Své odnože má i v Česku. Pozornost na sebe radikálními akcemi. Například v říjnu minulého roku aktivisté postříkali budovu ministerstva financí falešnou krví.