Britští poslanci chtějí nový plán brexitu do tří dnů, když Mayová neuspěje

S dodatkem podle agentury Reuters přišli proevropští poslanci z vládní Konzervativní strany i opoziční labouristé. Pro premiérku Mayovou tento dodatek znamená další výraznou komplikaci. Původně měla na nový návrh 21 dní. Hlasování o dohodě s EU vláda kvůli očekávané porážce už jednou odložila a očekává se, že poslanci brexitový plán Mayové dojednaný s Bruselem nepodpoří ani příští týden.



Pro dodatek ve středu hlasovalo 308 poslanců, proti se vyslovilo 297. Na základě dodatku by nyní měla vláda představit plán B parlamentu během tří zasedacích dnů. Vzhledem k tomu, že parlament obyčejně v pátek nezasedá, vypršela by podle listu The Guardian lhůta v pondělí 21. ledna.



V Británii začala informační kampaň o dopadech brexitu

Britská vláda rovněž zahájila poměrně nenápadnou informační kampaň s cílem přiblížit lidem a firmám dopady odchodu z Evropské unie. Podle bulvárního listu Daily Mirror jsou zveřejněné reklamy kampaně nastolují řadu otázek, které však zůstávají bez odpovědi. Deník The Guardian uvádí, že iniciativa mnoho nových informací nepřinesla.



Jednou částí kampaně jsou rozhlasové reklamy, které na některých stanicích běží od úterního rána. Sdělení odkazují na nový web, na němž údajně zájemci naleznou odpovědi na otázky nastolené v reklamách. Portál propagovala také některá ministerstva na svých twitterových účtech. Ministerstvo pro odchod z EU ale podle agentury Reuters start projektu nijak výrazně neohlašovalo.

Před spuštěním kampaně britská média uváděla, že jejím cílem je zajistit připravenost na možný brexit bez dohody s EU, na úvodní stránce se však tento obávaný scénář nezmiňuje. Při rozkliknutí možnosti „občané EU ve Spojeném království“ se pak objeví vzkaz: „Vláda Spojeného království uzavřela dohodu s EU, která chrání práva občanů EU ve Spojeném království po jeho odchodu z EU. Pokrývá také jejich rodinné příslušníky.“

The Guardian navíc píše, že pokud se podnikatelé proklikají nespočtem nabízených možností, nakonec stejně skončí u informací, které vláda zveřejnila už na konci loňského léta.

Na novém webu s nadpisem „Příprava na odchod z EU“ přivítá návštěvníka banner s usměvavými kreslenými postavami od farmáře až po ženu v hidžábu. Pod nimi je rozcestník se čtyřmi možnostmi: podniky, jednotlivci, občané Spojeného království v EU a občané EU ve Spojeném království.

„Upřímně řečeno bychom těžko vymýšleli lepší metaforu pro brexit, i kdybychom se snažili,“ komentoval vládní informační kampaň Daily Mirror. Dodává však, že její rozpačitá podoba není velkým překvapením, protože za současné nejistoty kolem vyústění brexitového procesu by informace na webu mohly být neaktuální prakticky okamžitě po zveřejnění.

Velká Británie spustila web, který poradí občanům a firmám EU s přípravou na brexit (https://euexit.campaign.gov.uk/)