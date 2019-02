Rozruch v britském parlamentu. Od Mayové i Corbyna odcházejí poslanci

Britské konzervativce zatím opustily poslankyně Heidi Allenová, Anna Soubryová and Sarah Wollastonová. Jejich překvapivý odchod se uskutečnil ve středu, těsně před odjezdem premiérky Theresy Mayové do Bruselu na další kolo jednání o odchodu Velké Británie z EU.

Právě radikální postoj Toryů k Brexitu je v pozadí vystoupení poslankyň ze strany, jejíž podobu pod vedení Mayové kritizuje stále více členů. „Neopouštím Konzervativní stranu - ona opustila nás,“ uvedla při odchodu Soubryová.

Od Labouristů odešlo v posledním týdnu osm sloužících poslanců. Sedm z nich vykráčelo v pondělí přímo ze stranické schůze, za potlesku svých spolustraníků. Důvodem jejich odchodu jsou však především protižidovské postoje, které údajně sdílí nemalá část Labouristů (psali jsme zde a zde).

Jejich předsedu Jeremyho Corbyna poslanci obviňují z tolerance antisemitských projevů ve straně, kritiku ale sklidil také za příliš obezřetný postoj v otázce Brexitu „Styděla bych se zůstat,“ uvedla k odchodu poslankyně Luciana Bergerová, podle které je antisemitismus v Labouristické straně již téměř institucionalizovaný.

Šance Nezávislých je malá, avšak dosud největší

Odstoupivší poslanci obou stran se však nevzdali svých mandátů. V Parlamentu Spojeného království společně vytvořili nové hnutí Nezávislá skupina, které má být „novou alternativou“ pro tradičně bipartijní Británii. V 650 členném parlamentu je Nezávislá skupina se svými jedenácti poslanci čtvrtou největší stranou, zároveň s Liberálními demokraty.

Zdánlivě nesourodou skupinu Toryů a Labouristů pojí základní myšlenka - vyhlášení druhého referenda o výstupu z EU. Jedním hlasem také všichni volají po zásadní reformě britské politiky. „Je načase, abychom odhodili zastaralou politiku země a vytvořili novou alternativu,“ uvedl při vyhlášení Nezávislé skupiny bývalý labourista Chuka Umunna.

Nejde však o jednoduchý cíl. Jedenáctičlená skupina nemá společnou politickou platformu, organizační schéma, nebo alespoň lídra. Britský bipartijní systém navíc není k novým politických uskupením solidární. Pakliže se Nezávislá skupina pokusí vytvořit skutečnou politickou stranu, což naznačila, bude čelit nemalým finančním i politickým výzvám.

Podle politologů jsou však podmínky pro zásadní změnu v britské politice ideální, píše deník The New York Times. Britská veřejnost je rozčarovaná z postupu vlády v otázce Brexitu, vnitrostranické rozpory jsou nebývale hluboké a obě tradiční strany nepříjemně koketují s extrémy ve svých politikách. „Vytváříme tu něco lepšího. Něco, co jde přesně na solar takové britské politiky, kterou lidé chtějí,“ uvedla Soubryová.

Odstupte z funkce, vzkazuje Corbyn

Podle nedávné studie vnímá překvapivě velké procento Toryů tvrdý Brexit jako nejlepší variantu odchodu z EU. Nevěří předpovědím o negativních následcích a naopak předpokládají start ekonomického růstu, nemají proto o kompromis s Bruselem zájem. Na opakovaném selhávání rozhovorů s EU se podle odstoupivší Allenové projevuje také údajný „osobní problém s imigrací“ premiérky Mayové.

S takovouto podobou konzervativní strany je zásadně nespokojená přibližně třetina jejich poslanců, tedy asi sto lidí. Není proto vyloučené, že v následujících dnech odejdou i další. „Byl by pro mě problém zůstat ve straně, která nás vyhodí z EU a myslí si, že je to pro Británii nějaká strategie,“ načrtla svůj odchod poslankyně Justine Greeningová.

Dalším odchodům budou nejspíš čelit také Labouristé, kteří jsou podle zástupce předsedy strany Toma Watsona málo tolerantní a selhávají v adresování reálného problému s antisemitismem. „Miluji tuhle stranu, ale už ji skoro nepoznávám. Nevidím tedy rezignující poslance jako zrádce,“ uvedl pro BBC Watson. Sám se má o svém odstoupení rozhodnout do konce příštího týdne.

Předseda Labouristů Jeremy Corbyn ovšem svědomí zpytovat odmítá. K odstoupivším poslancům zaujal tvrdý postoj a vzkázal jim, že ve volbách uspěli jen díky manifestu Labouristické strany. „Byli zvoleni, aby vykonávali danou politiku. Oni se však rozhodli jít jinam,“ uvedl Corbyn a vyzval poslance, aby rezignovali na svůj mandát ve sněmovně

Ačkoliv není pravděpodobné, že by nezávislí poslanci Corbyna vyslyšeli, na předčasné volby ve vybraných okrscích stále může dojít. Momentum, Labouristické hnutí podporující Corbyna, plánuje ve volebních okrscích poslanců Nezávislého hnutí zahájit kampaň za jejich odstoupení, uvedla BBC.