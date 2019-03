Neřízený, nebo žádný brexit. Šéf britského parlamentu asi potopil kompromis

Bercow svým krokem zkomplikoval snahu vlády ratifikovat podmínky brexitu dojednané s Evropskou unií a tisk hovoří o sabotáži či o „ústavní krizi“. Deník The Times uvádí, že předseda Dolní sněmovny vládu přepadl ze zálohy, neboť tým premiérky Theresy Mayové o obsahu jeho odpoledního projevu dopředu nevěděl. „Ono přepadení rozmetalo plán Mayové postavit před summitem EU poslance před volbu mezi její dohodou a dlouhým odkladem brexitu,“ píše londýnský list.

The Daily Telegraph si v titulku vypůjčil slova náměstka generálního prokurátora Roberta Bucklanda, podle kterého Bercowova intervence uvrhla Británii do „významné ústavní krize“. Probrexitové bulvární listy jako Daily Mail a The Sun volí mnohem ostřejší slova a obviňují šéfa Dolní sněmovny ze snahy zablokovat nejen stávající brexitovou dohodu, ale i odchod Británie z EU jako takový.

Řada komentátorů už v pondělí večer upozorňovala, že ačkoli Bercow na první pohled odmítnutím nového hlasování o stejné dohodě zvýšil pravděpodobnost brexitu bez dohody, takový výklad nejspíše vzniklou situaci nevystihuje.

„Ani na vteřinu nevěřím, že by si to (Bercow) přál (brexit bez dohody). Ví něco, co my ostatní nevíme? Tíhnu k tomu, že ano,“ napsal na twitteru moderátor televize BBC Andrew Marr. Podle The Sun už premiérka Mayová připravuje dopis předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi, kterým by oficiálně požádala o odsunutí brexitu o devět až 12 měsíců.

„Stojí kontroverze kolem Bercowa za vaši pozornost? Ne. Je to masivní kouřová clona, z níž v tuto chvíli těží v podstatě všichni. (...) Je to výhodná výmluva pro premiérku, protože dnešní nebo zítřejší (středeční) třetí hlasování o dohodě by prohrála,“ komentuje editor politického zpravodajství The Sun Tom Newton Dunn.

Pravidlo staré 400 let

Pondělní Bercowovo oznámení se opírá o více než 400 let staré pravidlo z knihy parlamentních procedur, podle kterého poslancům nemůže být v rámci jedné schůze dvakrát předložen návrh se shodným obsahem. BBC v analýze posledního vývoje vysvětluje, že vláda může tuto novou překážku obejít třemi způsoby: změnou parlamentních pravidel, změnou svého návrhu či ukončením zasedání parlamentu.

Při každé z těchto možností by ale vyvstaly nové komplikace. Jako nejschůdnější se podle některých novinářů jeví varianta, že vláda pozmění před novým hlasováním o brexitu svou „nabídku“. O tom, jak velký posun by už byl přijatelný, ale opět rozhodne předseda Dolní sněmovny, který navíc zatím svůj požadavek příliš nevyjasnil.

Bývalá legislativní poradkyně premiérky Mayové Nikki da Costaová v článku v The Daily Telegraph uvádí i jiné scénáře. Vláda by prý mohla předložit jakýsi provizorní návrh s cílem ukázat, že „rozvodová“ dohoda již má většinovou podporu, případně zcela přeskočit hlasování o dohodě samotné a přejít rovnou k zákonu, který by její obsah ukotvil v britském právu.

Podle deníku Financial Times se za současné situace rýsuje nový zlomový termín, do něhož britská vláda potřebuje brexitovou dohodu prosadit. Tímto okamžikem je údajně 11. duben, neboť po tomto dni už by bylo nutné předkládat legislativní návrhy spojené s účastí Británie v květnových evropských volbách.

