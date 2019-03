Britský parlament rozhoduje o žádosti o odklad brexitu do konce června

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Pokud by Británie o odklad požádala, muselo by s ním souhlasit všech zbývajících 27 členských států na summitu, který se koná 21. a 22. března. Souhlas by musela vyjádřit jednomyslně Evropská rada. Její předseda Donald Tusk již oznámil, že bude apelovat na členské státy, aby případný odklad podpořili.

Británie by zatím podle dosavadních plánů měla EU opustit 29. března. Evropská komise v reakci na možný odklad brexitu upozornila, že pokud by Británie v EU zůstala, tak by se musela účastnit voleb do Evropského parlamentu.

Středeční dění v parlamentu, kdy se hlasovalo o vyloučení brexitu bez dohody, popsal britský tisk následující den jako kolaps a vládu chaosu. Podobně reagoval i kontinentální tisk, podle kterého začíná být premiérka Mayová překážkou na cestě z krize. Řada novin považuje za východisko nové referendum či spojení umírněných konzervativců s labouristy ve snaze „omezit škody“

Přesně polovina dotázaných Britů si také podle průzkumu magazínu Politico, který proběhl krátce po úterním zamítnutí dohody, myslí, že by Mayová měla ve funkci premiérky skončit.Zůstat by měla jen podle 32 procent zúčastněných. Řešením současné situace by podle průzkumu byly nové volby. Ty podpořilo 42 procent respondentů, konat se však zatím nebudou.

Ve hře i možné další referendum nebo třetí hlasování o dohodě

Předseda Dolní sněmovny John Bercow vybral čtyři dodatky, o kterých budou moci poslanci hlasovat. Jeden z nich vyzývá k odkladu termínu odchodu z EU za účelem uspořádání druhého referenda.

Modlitba za brexit Kostel v ve městě Bicester nedaleko Oxfordu pořádá každý den modlitby za brexit. Lidé se zde modlí za moudrost a odvahu pro své politické vůdce za to, aby Británie dokázala žít se svými sousedy v míru.

Další dodatek by v případě schválení umožnil poslancům vzít do vlastních rukou program své schůze příští středu, na které by mohli hlasovat o různých možnostech vývoje, a dát tak najevo, jaké východisko ze současného patu si přejí.

Třetí dodatek požaduje odklad brexitu, aby se vyloučil odchod z EU bez dohody. Cílem čtvrtého dodatku je zakázat vládě, aby předložila svou brexitovou dohodu k třetímu hlasování.

Právě o možnosti, že by Theresa Mayová mohla příští týden již potřetí předložit poslancům svou brexitovou dohodu, píší britská média. Podle stanice BBC by se mohlo premiérce podařit přesvědčit některé konzervativce i poslance Demokratické unionistické strany (DUP), aby ve třetím hlasování její dohodu podpořili.