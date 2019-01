KOMENTÁŘ: Britský pokus o sebevraždu. Odpoutání od EU hrozí válkou v Irsku

Britové jsou na konci slepé uličky a s vervou se chystají narazit hlavou do zdi. Jinak si snad ani nelze vyložit úterní hlasování dolní komory britského parlamentu, která pověřila premiérku Theresu Mayovou, aby se pokusila obnovit jednání s EU o brexitu a vydobýt si úpravu pasáže ve smlouvě, která zabraňuje obnově hranice na irském ostrově. Představitelé unie už dlouho dopředu varovali, že znovu vyjednávat nebudou.

Mayová, která má v plánu jet za účelem nových rozhovorů opět do Bruselu, se může dočkat maximálně kosmetických úprav, jež ale v Británii nikoho neuspokojí. Tak jako nemohl uspět předchůdce Mayové David Cameron, který prakticky nic nevyjednal o zmírnění britských závazků vůči EU a uspořádal brexitové referendum (co vlastně nyní dělá Cameron, čtěte zde).

V evropském tisku se sice spekuluje o tom, že by například Polsko či Německo k větším ústupkům byly svolné. Ale velmi odmítavá je vůči svému dědičnému nepříteli Francie a pak zejména Irsko, s nímž nakonec všechno stojí a padá, protože ratifikace smlouvy o brexitu musí být mezi 27 členy EU jednomyslná.

Irský faktor

Irsku se nelze ani divit. Vyhrožování neřízeným brexitem s ním nehne, protože by akorát spadlo z bláta do louže. Znamená-li odchod bez dohody uzavření hranic mezi Irskou republikou a Severním Irskem, co na tom vydělá, když dojde k dohodě bez takzvané irské pojistky, která garantuje neuzavření hranic? Hranice se zavřou stejně.

Severoirští unionisté pak mohou být spokojení, že se situace vrátí do dob, kdy byli s Londýnem pevněji spjatí. Severoirští katolíci ovšem vyhrožují, že opráší zbraně a obnovená hraniční kontrolní stanoviště začnou vyhazovat do povětří jako svoje první cíle.

Řešením při podobenství se siamskými dvojčaty je tak spíš nechat si useknout pravou ruku. Tedy že Británie hranici s EU posune do Irského moře a zanechá Severní Irsko fakticky v unii, respektive v celní unii. Jenže zde přetrvává odpor Demokratické unionistické strany, na níž závisí současná menšinová vláda konzervativců Theresy Mayové. To už by zasáhlo do současné vnitropolitické situace, v níž se konzervativci snaží tvrdohlavě udržet u moci.

Co jednou EU schvátí...

A pak zbývá nechat v celní unii Británii celou. To už ale znamená, že se sérií dalších z toho plynoucích závazků unii až tak moc zase neopustí. Leda markantně v tom, že se nebude podílet na rozhodování o politice EU. Podobně jako nemohou Norsko nebo Švýcarsko, které však výměnou za těsné obchodní svazky musí dodržovat mnoho unijních podmínek.

Britským poslancům přitom dochází, že škody, které hrozí zemi z neřízeného brexitu, by byly velké. Země by se dostala ve vztahu k EU do právního vakua, které by se dalo přirovnat snadno k anarchii. Vznikly by takřka nepřekonatelné překážky pro vzájemný obchod i cestování. Například by vstoupila v platnost různá cla pro jednotlivé druhy zboží. Pro práci v Británii by byla zřejmě potřeba víza. S tím by se zákonitě spojila nadměrná byrokracie, která by vše až neúměrně zpomalovala.

Britští poslanci si proto v úterý nezávazně odhlasovali, že k odchodu z Evropské unie bez dohody dojít nesmí. Vlastně ale pověřili Mayovou, která o odkladu termínu brexitu dosud nechtěla slyšet, aby o něm rozhodla sama. Tím by zajistila čas pro čekání na Godota, rozuměj pro hledání řešení, které ale neexistuje.

Pokud sama termín stanovený na 29. března odloží, s chutí jí to spočítají. A sami se ve stínu jejího ponížení skryjí a její konec v premiérském křesle možná uspíší.