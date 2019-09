Jako z dob otrokářů. Brazilce pobouřilo bičování černošského chlapce

Mladý zloděj ukradl čtyři tabulky čokolády v jednom ze supermarketů řetězce Ricoy na jihu Sao Paula. U východu jej chytili členové ostrahy, s jedním z nich se sedmnáctiletý mladík bez domova podle serveru Folha de S. Paulo znal.

O chvíli později už stál skoro nahý mezi melouny a cibulemi ve skladu v zadní části obchodu a dostával rány improvizovaným bičem. Podle svých slov tam strávil asi čtyřicet minut. Po třetí ráně mu jeho věznitelé nařídili, aby se otočil.

„Nic mu to nezlomilo,“ postěžoval si údajně jeden z nich. Pak se ho zeptal, jestli se do prodejny ještě někdy vrátí. Teenager ochromený bolestí jen zakroutí hlavou. Trýznitelé nakonec krutě zbitého mladíka pustili na svobodu a pohrozili mu, že jestli půjde na policii, najdou si ho.

Video jednoho ze strážců se však dostalo na sociální sítě, kde si ho začali pobouření Brazilci hromadně sdílet, a případu se tak nakonec ujala i policie.„Připomíná to scény z minulých století. Bezbranný černošský bezdomovec. Oběť společnosti, řekl bych,“ míní detektiv Pedro Luis de Souza a odkazuje tak na otrokářskou minulost Brazílie.

A přestože scény mladých zlodějů tmavé pleti, které za jejich čin někdo sváže, zbije a mnohdy i zabije, jsou v zemi časté, tato Souzu podle jeho slov „extrémně šokovala“.

„Je to zbabělý, extrémně násilný, nepopsatelný zločin. Upřímně jsem to video ani nedokázal sledovat až do konce. Je to barbarství, nesmírné násilí,“ uvedl. Začal proto celou událost vyšetřovat, mluvil s obětí a identifikoval oba členy ostrahy.

Ti mají pocházet z externí firmy, kterou si na hlídání obchodů řetězec Ricoy najal. Ani jeden už v supermarketu nepracuje. „Svévolné a nesmyslné mučení náctileté oběti nás šokovalo. Mladému muži poskytneme veškerou podporu, kterou bude potřebovat,“ distancovalo se od jednání ostrahy také vedení Ricoye.

Brazílie se se svou minulostí dodnes nevyrovnala

Do Brazílie kdysi podle historiků připluly více než čtyři miliony otroků z Afriky, tedy kolem čtyřiceti procent obětí obchodu s lidmi v Americe. Země navíc zrušila otroctví až jako jedna z posledních, v roce 1888.



Více než polovina dnešní brazilské populace je tmavé pleti nebo smíšeného původu, píše The Guardian. A i video s bičovaným chlapcem je podle něj důkazem, že je rasismus v tamní společnosti stále hluboce zakořeněný.

„Jako by se otevřely brány pekla a Hádovi démoni si udělali veřejnou přehlídku. Není to ojedinělý incident. Ale byl natočen,“ říká prezident brazilské asociace Black Slavery Truth Commission Humberto Adami.

Dodává, že samotný vznik videa ukazuje, že si členové ochranky byli jistí, že jim nic nehrozí. „Všechno se váže na otrokářskou minulost Brazílie, kde černochy bičovali ve dne v noci.“

„Brazílie je stále zemí s otrokářskou mentalitou, kolonialistickou zemí. Potřebujeme debatu o brazilském kolonialismu. Brazílie je totiž ve skutečnosti extrémně násilná země vůči své černé populaci,“ míní také černošská spisovatelka a filozofka Djamila Ribeirová.