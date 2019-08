Chcípnou jako švábi. Bolsonaro chce střílet zločince přímo na ulici

Bolsonaro v pondělním rozhovoru prohlásil, že doufá ve schválení svých kontroverzních plánů na rozšíření brazilského trestního zákona. Pokud brazilský Kongres změny přijme, některé nezákonné činy budou přípustné.

Organizace na ochranu lidských práv i politická opozice se však obávají, že by novelizovaný zákon mohl proměnit brazilské ulice v krvavou koupel.

Prezident však trvá na tom, že by změna legislativy poskytla velmi potřebné právní krytí policistům, kteří použili při plnění svých povinností smrtící sílu a zasloužili se o „dramatický“ pokles násilí v Brazílii.

„Pokud se podaří schválit ochranu pro policisty, kriminálníci chcípnou na ulici jako švábi. A přesně tak by to mělo být,“ prohlásil Bolsonaro. Podle prezidenta brazilská policie bojuje v nerovné bitvě proti zločinu a za použití svých zbraní by měla dostávat medaile, nikoli stanout před soudem za pochybení.

„Čestní občané si také zaslouží ochranu, pokud budou muset použít smrtící sílu při ochraně svého života či majetku,“ prohlásil prezident. Podle listu The Guardian jsou výroky nezvykle plamenné, a to i na Bolsonara. Zatímco jeho příznivci je přijali s nadšením, mezi aktivisty a opozicí vyvolaly pobouření.

Brazilská policie ročně zabije tisíce lidí

„Jsou to odporné komentáře,“ myslí si ochránce lidských práv a právník Ariel de Castro Alves ze Sao Paula, podle kterého Bolsonarova rétorika už způsobila nárůst policejního násilí, a to hlavně proti chudým, mladým a černochům. Nová legislativa by podle Alvese všechno ještě zhoršila.

„Jen v první polovině roku 2019 zabila vojenská policie v Sao Paulu 414 lidí, což je nejvyšší číslo od roku 2003. Bolsonaro povzbuzuje policejní násilí a podněcuje brutalitu,“ říká Alves.

Podle Roberta Muggaha z výzkumného Institutu Igarapé došlo k nárůstu zabití ze strany policie také v hlavním městě Rio de Janeiro. Policie tu jen během prvních tří měsíců letošního roku zabila 434 lidí. „Je to nejvyšší číslo za posledních dvacet let,“ říká Muggah.

Do konce června policie v Riu zabila 881 lidí, což je jeden člověk každých pět hodin. Brazilská policie v loňském roce zabila celkem 6 200 lidí, což je v porovnání s 5 225 v roce 2017 nárůst téměř o dvacet procent.

Bývalý armádní důstojník Bolsonaro, který stojí v čele páté největší země světa od letošního ledna, proslul řadou kontroverzních výroků. Před nástupem do úřadu si dokonce za některé vysloužil obvinění z rasismu.

Bolsonaro se netají tím, že považuje za důležitější rozvoj ekonomiky než ochranu životního prostředí. Opakovaně též uvedl, že zvažuje odstoupení své země od pařížské klimatické dohody. Chystá se rovněž legalizovat těžbu nerostného bohatství v domorodých rezervacích v Amazonii.