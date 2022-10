Bělorusky se bojí, že Lukašenko pošle muže do války. Byl by však zranitelný

„Je můj vzduch, smysl mého života,“ říká Běloruska Alena o svém jediném synovi, kterého v květnu 2021 odvedli do běloruské armády. „Neklid je v nás všech, a nezmizí.“

Jako jiné Bělorusky, i ona se poslání syna na frontu začala obávat už na začátku ruské invaze, protože Rusové využívali Bělorusko jako svou základnu. „Cítila jsem víc, než jen strach o svého syna. Nevím, jak to popsat. Byl to divoký děs,“ dodává Alena. Tuto hrůzu znovu prožívá, protože hrozba zapojení Běloruska do války se nyní jeví jako pravděpodobnější než kdy dřív.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko oznámil, že posílí pravomoci bezpečnostních složek, aby byly schopné předcházet provokacím ze strany sousedních zemí. Obvinil Ukrajinu a NATO, že se jeho zemi chystají „zatáhnout do boje“.

O víkendu do Běloruska dorazili první ruští vojáci, kteří budou součástí nového společného vojenského uskupení. Tamní ministerstvo obrany oznámilo, že v zemi bude k ochraně hranic umístěno téměř 9 000 ruských vojáků.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Lukašenko se chystá vytvořit záminku pro napadení Ukrajiny. Kroky posledního evropského diktátora, jak se běloruskému prezidentovi přezdívá, vyvolaly i mezi běloruskou veřejností obavy, že Minsk hodlá po vzoru Moskvy mobilizovat a podpořit ruské vojenské operace proti postupujícím ukrajinským silám.

Běloruské noviny Naša Niva napsaly, že běloruské úřady už provádějí skrytou mobilizaci. Vydávají ji za test bojových schopností, přičemž se zaměřují výlučně na venkovské oblasti. Lukašenko údajně nechce vyhlásit veřejnou mobilizaci vzhledem k velké vlně odporu, kterou Kremlem vyhlášená částečná mobilizace vyvolala u ruské populace.

„Všechny ženy se začaly obávat. O své syny a manžele,“ popisuje pocity běloruských žen po ohlášení ruské mobilizace Běloruska Maria. Jejímu synovi se daří odvodovému komisaři unikat už tři roky, nežije na své adrese a ignoruje veškeré výzvy.

K podezřením, že se Bělorusko chystá do války, přispívají výroky představitelů státu. Šéf ministerstva pro nouzové situace Vadim Siňavskij řekl, že napříč zemí budou distribuovány zbraně k „ochraně vlasti“.

Riskantní krok

Zapojení Běloruska do války by byl podle analytiků pro Lukašenka velmi riskantní krok. Mezi veřejností je podpora něčeho takového velmi malá. Podle nedávného průzkumu Chatham House by bylo pro vyslání běloruských vojáků na Ukrajinu jen devět procent respondentů.

Lukašenko je přitom už nyní ve složité pozici. Rozsáhlé protesty po předloňských zmanipulovaných volbách potlačil prostřednictvím mobilizace vojska, jehož hrozivá přítomnost by mu v případě vyslání armády na Ukrajinu mohla citelně chybět, podotýká analytička Katia Glodová z The Center for European Policy Analysis.

Už nyní je běloruská ekonomika silně poškozená sankcemi přijatými kvůli násilnému potlačování protestů. Dá se předpokládat, že po zapojení Běloruska do války by Západ uvalil ještě silnější sankce, podobně jako tomu bylo u Ruska.

Právě sankce ale připoutaly Bělorusko k Rusku hospodářsky ještě těsněji. Lukašenko je vůči Putinovi v závislém postavení i kvůli politické a bezpečnostní podpoře, kterou mu šéf Kreml poskytl v době protestů. Asymetrii mezi oběma subjekty podle Glodové dokládá společná vojenská aliance Svazu Ruska a Běloruska – smlouvu o jejím vzniku podepsal Lukašenko pod tlakem Kremlu minulý rok a útok na jednu zemi je ní bude vnímán jako útok i na tu druhou.

Svaz poskytuje prostor pro vytvoření společného vojenského velení. Pokud by došlo k jeho vzniku, Bělorusko by prakticky mělo rozhodovací pravomoci jen na papíře, veškeré vedení by bylo v rukou ruských generálů.

Otevřením severní fronty a prostřednictvím Běloruska by Rusko mohlo vázat část ukrajinských sil, a tím uvolnit tlak vyvíjený Ukrajinci na ruskou armádu na okupovaných územích. Podle analytiků by však vstup Běloruska do války vzhledem k mizerné běloruské výzbroji, chybějícím bojovým zkušenostem a velmi nízké ochotě zemřít za Rusy v pro ně zbytečném konfliktu až tak velký význam neměl.