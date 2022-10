Na severní frontě klid. Bělorusko nemá sílu na útok. Jak moc je bojeschopné?

Vojáky vyslala Moskva do Běloruska poté, co diktátor Alexandr Lukašenko oznámil vytvoření společného vojenského uskupení, jehož součástí má být až 70 tisíc Bělorusů. Podle ukrajinské redakce BBC doteď přebývala na běloruském území jen asi tisícovka ruských vojáků, kteří měli na starosti obsluhu několika bitevních letounů, mobilních raketových systémů Iskander či protiletadlových raketových komplexů S-400. Teď ale Moskva prý přesouvá do Běloruska i tanky, obrněné transportéry a dělostřelectvo.

Rozhodnutí by bylo mezi obyčejnými Bělorusy krajně nepopulární, protiukrajinské nálady jsou v zemi ve srovnání s Ruskem prakticky nulové.