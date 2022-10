Lukašenko vyhlásil v Bělorusku mobilizaci. Kvůli bramborám

„Větší divošství si neumím ani představit! Snažíme se vychovat naše školáky, naše děti. Čím je budete vychovávat? Klábosením? Tím je nevychováš,“ uvedl osmašedesátiletý Lukašenko, který vládne Bělorusku přes čtvrt století a dříve býval politickým důstojníkem v sovětské armádě a ředitelem státního statku.

„Mobilizujte všechny!“ cituje v úterý pokyn Lukašenka list Naša Niva. Lukašenko zdůraznil zkušenosti z dob, kdy mládež pomáhala zemědělcům se sklizní, což podle něj přispívalo k semknutosti kolektivu a učilo práci.

„Když bude pracovat pět šest hodin, rodiče budou mít radost a pro děcko to bude dobrá fyzická příprava. My všichni – já určitě – jsme tak pracovali. Nepracovali, ale tvrdě makali, a to panebože jak!“ prohlásil.

„A tak mobilizujte studenty, dělníky, státní zaměstnance a další lidi, aby nám to pomohli všechno sklidit. Protože můžeme vydělat slušné peníze. Když ne teď, tak na jaře,“ dodal.