Při nepokojích nepoběžím se samopalem já, ale vy, hrozí Lukašenko činovníkům

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko na páteční poradě pohrozil, že pokud by se v jeho zemi zopakoval „ukrajinský scénář“, který vyústil v pád proruského režimu na Ukrajině, nebude se samopalem běhat on, ale v první řadě poběží činovníci a hodnostáři. Pustil se také do neziskových organizací včetně spolků na ochranu zvířat.