Ani si nás nevšimli, chlubil se Lukašenko tajnou operací na Ukrajině

Mělo jít o necelou stovku lidí, uvedl Lukašenko podle běloruské státní agentury BelTA na čtvrteční poradě své bezpečnostní rady.

Kyjevu poté běloruský autoritářský vládce připomněl, že v jeho zemi žije nemálo Ukrajinců, „v čele s velvyslancem“. Ukrajina prý proto riskuje, pokud se pokusí zadržovat běloruské občany.

List RBK-Ukrajina v souvislosti s Lukašenkovým tvrzením připomněl, že minulý měsíc v Žitomirské oblasti Ukrajiny při ruském náletu přišli o život dva řidiči běloruských kamionů. Ruské bombardéry podle ukrajinských úřadů k tomuto náletu vzlétly z běloruských letišť.

Bělorusko v letošním roce poskytlo své území a základny ruským vojskům a letectvu jako zázemí k útokům proti Ukrajině. Západ proto zemi pokládá za stranu válečného konfliktu a na Minsk uvalil sankce. Lukašenko tvrdí že se běloruské vojsko do ruského tažení dosud nezapojilo, na Ukrajině „není ani jediná běloruská patrona“, připomněl ve čtvrtek ruský list Kommersant Lukašenkův výrok.

Ukrajinská média si všímají zpráv běloruské redakce Rádia Svoboda, podle kterých při výbuchu miny na bělorusko-ukrajinských hranicích přišel o život podplukovník běloruské KGB a jeho řidič. Zatím není jasné, kdo nastražil miny na běloruském území v pohraniční zóně, odkud se museli obyvatelé vystěhovat. Žádná oficiální zpráva nebyla vydána, v tisku se ani neobjevily nekrology.

Lukašenko se na bezpečnostní radě také ohradil proti mírovým jednáním bez účasti Běloruska a zdůraznil, že při rusko-ukrajinských rozhovorech musí zaznít i běloruské stanovisko. „Nevycházíme z toho, že nás (západní země) vhodili do jednoho koše s Ruskem. Vycházíme z toho, že tato válka se odehrává za plotem naší země a vážně ovlivňuje situaci v Bělorusku. Nesmí dojít k žádným separátním dohodám za zády Běloruska,“ prohlásil Lukašenko podle serveru Zerkalo. „Tři slovanské národy by měly nakonec - s vědomím toho, co se děje ve světě v globálním měřítku - sednout za stůl a domluvit se. Domluvit se jako rovnoprávní partneři,“ dodal.

Opoziční list Naša Niva si Lukašenkův „emocionální výbuch před generalitou, kdy nazval válku válkou“, vyložil jako snahu autoritářského vůdce distancovat se od Ruska poté, co se přepočítal v očekávání rychlého ruského vítězství a na Minsk dopadají ekonomické důsledky sankcí.