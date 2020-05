Lukašenko navzdory pandemii zve Rusy na přehlídku. Odříkají vojáci i politici

Přehlídku k oslavě 75. výročí vítězství nad nacistickým Německem je Lukašenko odhodlán 9. května uspořádat, přestože ruský prezident Vladimir Putin kvůli riziku nákazy koronavirem musel tradiční přehlídku na Rudém náměstí o největším svátku země odložit na neurčito.

Moskva již odmítla na přehlídku do Minsku vyslat své vojáky, uvedl server Newsbel.by. A podle ruských médií do metropole nejbližšího spojence nejspíše nepřiletí ani ruští politici. Lukašenko přitom prohlásil, že je připraven jednat s Moskvou o zajištění jejich letecké přepravy.

„Na tomto zločinu se podílet nesmíme,“ prohlásil vůdce ruských nacionalistů Vladimir Žirinovskij a pohrozil členům své strany vyloučením, pokud se do Minska vypraví.

„Od nás nikdo nepojede. Nikdo z našeho poslaneckého klubu nikam nepojede a co nejpřísněji odsoudíme všechny, kdo se do Minska vydají. Je to nepřípustné, je to Lukašenkova chyba a zločin,“ řekl Žirinovskij rozhlasové stanici Echo Moskvy. Ironicky se otázal, zda je skutečně nejlepší připomínkou památky milionů obětí nacismu „přidat teď desítky dalších mrtvých“.

„Nemáme důvod zrušit přehlídku vítězství. Jsem přesvědčen, že ji vykonáme důstojně. A jsem naprosto přesvědčen, že to nijak neovlivní zdraví lidí,“ prohlásil Lukašenko podle státní agentury Belta. Nicméně válečným veteránům doporučil, aby letos nenaléhali na svou účast na přehlídce.

Země s přibližně 9,5 milionem obyvatel podle úřadů dosud zaznamenala 17 489 potvrzených případů. Od počátku pandemie zemřelo 103 pacientů s nemocí covid-19, kterou koronavirus způsobuje.