V Bělorusku rekordně přibylo nakažených, Lukašenko šel přesto sázet stromy

K sobotě se v Bělorusku s přibližně 9,5 milionu obyvatel z nemoci covid-19 uzdravilo 1 573 pacientů. Celkem 67 lidí zemřelo, z toho čtyři za poslední den. Pozitivní výsledek mělo podle agentury Reuters i několik lidí v sirotčinci pro 170 postižených dětí u Mogileva, přesný údaj však běloruské úřady neuvedly.

Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

Předpokládají, že vrchol pandemie připadne na přelom dubna a května. Sobota je v zemi dnem, kdy lidé z rozhodnutí úřadů uklízejí a zvelebují okolí svých domovů. Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala Minsk před riziky masových akcí a lékaři i církev doporučují lidem zůstat o víkendu doma.

Prezident Alexandr Lukašenko však prohlásil, že ke zrušení brigád není důvod. Sám se vypravil sázet sosny do Pripjaťského národního parku poblíž odstavené ukrajinské jaderné elektrárny v Černobylu.

Lukašenko, který vládne Bělorusku železnou rukou už více než čtvrt století, obavy z pandemie opakovaně zlehčoval a označoval za psychózu. Nákaze chtěl čelit mimo jiné za pomoci traktorů a vodky. Nenařídil uzavřít hranice ani nezavedl přísná opatření proti šíření koronaviru. Školy v Bělorusku se mají po třítýdenních prázdninách znovu otevřít od pondělí.

Španělsko registruje za poslední den 378 nových úmrtí lidí s onemocněním covid-19. Jde o mírný nárůst proti předchozímu dni, kdy zemřelo 367 lidí, informoval v sobotu španělský list El País.

V zemi, která má asi 47 milionů obyvatel, se od února potvrdilo 223 759 případů nákazy. Z toho 22 902 lidí zemřelo a naopak 95 708 se uzdravilo. Počet uzdravených je podle deníku už druhý den po sobě vyšší než počet nových případů, je to ale pouze ve srovnání s pozitivními testy PCR. Těch bylo 2 944, zatímco uzdravených 3 353.

Španělští poslanci ve středu schválili už třetí prodloužení nouzového stavu vyhlášený v polovině března. Nově má platit do 9. května. Země je co do počtu dosud potvrzených případů druhou nejvíce zasaženou na světě po Spojených státech. V počtu úmrtí lidí s nemocí covid-19 je Španělsko třetí po USA a Itálii.

Nizozemsko má za poslední den 120 obětí koronaviru, což je více než v pátek. Celkový počet smrtelných případů v zemi s přibližně 17,5 milionu obyvatel tak vystoupil na 4 409. Ve své denní bilanci to v sobotu uvedl Nizozemský institut pro veřejné zdraví (RIVM).

Počet potvrzených případů nákazy vzrostl o 655 na 37 190. Skutečná čísla jsou pravděpodobně vyšší, protože ne všechny podezřelé případy jsou testovány, dodal ústav. V pátek hlásil 112 úmrtí.

V sousední Belgii, která má o šest milionů obyvatel méně, úřady zaznamenaly během uplynulých 24 hodin dalších 241 úmrtí, uvedl na svém webu list La Dernière Heure. V pátek země oznámila 189 nových úmrtí pacientů s koronavirem. Od počátku epidemie v belgickém království zemřelo 6 917 lidí.

Úřady také ohlásily 1 032 nových případů. Celkem už se od začátku krize nakazilo 45 325 lidí. V Lucembursku bylo podle vládních údajů dosud zaznamenáno 3 695 případů nákazy, z toho 85 lidí zemřelo.

V Německu se počet potvrzených případů za poslední den zvýšil o 2 055 na 152 438. S odvoláním na údaje Institutu Roberta Kocha (RKI) to uvedla agentura Reuters. Proti předchozím dnům jde o mírný pokles, v pátek země informovala o 2 337 nově nakažených. Počet úmrtí s nemocí covid-19 se zvýšil o 179 na 5 500. O den dříve RKI oznámil 227 nových úmrtí.

Německo už začalo rozvolňovat restriktivní opatření přijatá v souvislosti s pandemií. Otevřely se některé menší obchody, počítá se i s postupným otevíráním škol. Všechny spolkové země se mezitím zároveň rozhodly zavést povinnost nošení roušek v některých prostorách, jako jsou prostředky hromadné dopravy nebo obchody.

Ruský počet nakažených se za poslední den zvýšil o 5 966. Jde o mírný nárůst proti předchozímu dni, kdy přibylo 5 849 infikovaných. Oficiální celkový počet nakažených tak vzrostl na 74 588. Zdravotníci v zemi se 146 miliony obyvatel evidují také 66 nových úmrtí, koronaviru už podlehlo celkem 681 lidí.

Nejohroženějším místem je v Rusku Moskva a její okolí, dalším epicentrem pak je pětimilionový Petrohrad, kde jsou ovšem nárůsty nemocnosti ve srovnání s Moskvou zhruba třetinové.