WHO došla trpělivost. Vyzvala Bělorusko ke zpřísnění opatření

Světové zdravotnické organizaci (WHO) došla trpělivost s běloruskou fotbalovou ligou, která se jako jedna z mála na světě nezastavila ani v době pandemie koronaviru a hraje se před diváky. Šéf mise WHO v zemi Patrick O'Connor vyzval ke zpřísnění opatření proti shromažďování lidí, která by se týkala nejen sportovních, ale i kulturních akcí.

„Je nejvyšší čas zvýšit úsilí,“ řekl O’Connor v Minsku. Země by podle něho měla aktivovat krizové plány, aby byly nemocnice připraveny na zvýšený příjem pacientů. „Tohle bude maraton, ne sprint,“ dodal. Fotbalové ligy se momentálně hrají jen v několika zemích na světě - vedle Běloruska i v Tádžikistánu, Burundi a Nikaragui, Turkmenistán plánuje znovu začít na konci příštího týdne. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko pandemii od počátku zlehčoval a dokonce ji označil za psychózu. Podle O’Connora ale počet nakažených v zemi za poslední týden výrazně narostl, oficiální statistiky registrují víc než 2000 nakažených a 22 úmrtí.