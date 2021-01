Londýnský soud odmítl propustit zakladatele portálu Assangeho na kauci

Podle soudu by v případě propuštění Assangeho na kauci existovalo riziko, že se bude skrývat, zatímco se USA budou dále pokoušet zajistit jeho vydání z Británie. USA požádaly, aby Assange zůstal ve vazbě poté, co v pondělí odmítl jeho vydání do Spojených států

Rozhodnutí zdůvodnil tím, že by se v americkém vězení mohl pokusit o sebevraždu. Americká vláda oznámila, že se hodlá proti tomuto verdiktu odvolat. Mexiko nabídlo Assangeovi politický azyl.



Server WikiLeaks na sebe strhl pozornost médií z celého světa v roce 2010, když publikoval tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007, který zabil desítku lidí včetně dvou reportérů agentury Reuters.



Portál zveřejnil přes osmdesát tisíc tajných zpráv z Afghánistánu, převážně polních hlášení amerických vojáků z let 2004 až 2009. Dokumenty svědčí o sílícím a lépe organizovaném povstání Tálibánu, o zabíjení civilistů či o tajných operacích americké CIA v zemi.

Bílý dům zveřejnění dokumentů zkritizoval. Assange zveřejněním utajovaných informací podle USA ohrozil více než 100 lidí a zhruba 50 obdrželo pomoc - někteří uprchli se svými rodinami z vlasti do USA nebo jiné bezpečné země, píše Reuters.