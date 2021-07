Vyjednejte mu milost, píší osobnosti Merkelové kvůli zakladateli WikiLeaks

„Snažně vás prosíme, pomozte v případu Juliana Assange stavět mosty,“ stojí v dopise adresovaném německé kancléřce Angele Merkelové z 11. července.

Podle agentury DPA, která má text k dispozici, dopis iniciovaný investigativním novinářem a spisovatelem Günterem Wallraffem podepsali poslanci Spolkového sněmu napříč politickým spektrem, bývalí ministři spolkové vlády jako Sigmar Gabriel nebo Oskar Lafontaine, rakouská nositelka Nobelovy ceny za literaturu Elfriede Jelineková nebo vydavatelka ženského časopisu Emma Alice Schwarzerová.



Signatáři dopisu žádají Merkelovou, aby dala americkému prezidentovi Joemu Bidenovi jasně najevo, „jak důležité je ve smyslu obrany svobody tisku nechat žalobu na zakladatele WikiLeaks padnout, aby se mohl na svobodě v kruhu své rodiny zdravotně zotavit“.

Osobnosti dále kancléřku žádají, aby pro Assange našla řešení, které bude humanitární a při němž si americký prezident zachová tvář.

„Bylo by to silné, trvalé humanitární gesto na konci vašeho funkčního období a pro prezidenta Joea Bidena konečně příležitost éru Donalda Trumpa nechat zcela minulosti i ve smyslu ochrany tisku a svobody vyjadřování,“ stojí v textu. S Merkelovou se má při její pravděpodobně poslední cestě do USA v úřadu setkat Biden ve čtvrtek.



Pro USA je Assange špion

Americká justice Assange viní ze zveřejňování tajných materiálů o amerických vojenských operacích v Iráku a Afghánistánu a obrovského množství ukradených diplomatických depeší. Tím údajně ohrozil život informátorů v mnoha zemích. Pro americké úřady je Assange špion a požadují jeho vydání do USA, kde mu hrozí trest vězení až na 175 let.



Assange nedávno oslavil 50. narozeniny v londýnské věznici Belmarsh, kde je ve vazbě. V Británii byl zadržen už v prosinci 2010 na základě zatykače, který vydalo Švédsko kvůli obvinění ze znásilnění a sexuálního obtěžování. Australan tuto kauzu považoval za zástěrku, jak dosáhnout jeho předání americké justici.

Následující roky strávil Assange v budově ekvádorské ambasády v Londýně. V dubnu 2019 byl však z ekvádorské ambasády vykázán. Britská policie jej okamžitě zatkla za porušení podmínek kauce a odpykal si za to trest.

Švédsko předloni v listopadu vyšetřování Assange pro sexuální zločiny zastavilo kvůli promlčení. Assange však po dobu extradičního řízení zůstává v britském vězení.

Příznivci Assange protestovali proti vydání do USA: