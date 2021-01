KOMENTÁŘ: Assange a vychýlený morální kompas západních demokracií

Londýnský soud odmítl americkou žádost o vydání zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange. V zámoří mu hrozí 175 let vězení za publikaci utajovaných informací z amerických vládních zdrojů. USA se proti soudnímu rozhodnutí odvolaly a Australan zatím zůstává ve vězení. Jeho případ je zajímavý jak tím, co podnikl sám Assange, tak i tím, co kolem něho dělali či nedělali ostatní. Hodně vypovídá o současných médiích, západních právních státech i lidskoprávních aktivistech.