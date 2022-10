Prezidentem Slovinska bude zřejmě kandidát opozice nebo prominentní právnička

Po sečtení zhruba 95 procent hlasů má Logar 34 procent hlasů, Pircová Musarová 27 procent preferencí a Brglez 16 procent.

Logar byl dlouholetým politickým souputníkem bývalého premiéra Janeze Janši, do voleb se ale přihlásil jako občanský kandidát. Podle analytiků tak chtěl zmírnit spojení s bývalým premiérem, kterého část Slovinců vnímá velmi kriticky a který prohrál poslední parlamentní volby.

Důvod ke spokojenosti ale nemá ani vládní blok premiéra Roberta Goloba. Jeho strana a sociální demokraté podporovali Brgleze, který se zřejmě do druhého kola neprobojoval. Podle Brgleze by ale výsledek neměl ovlivnit vládní koalici, protože se nejednalo o parlamentní volby.

Do druhého kola se zřejmě dostala bývalá novinářka a advokátka Pircová Musarová, která zastupuje prominentní osobnosti. Mezi jejími klienty je například manželka bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa Melania a její slovinská rodina.

Podle agentury AFP by mohla získat podporu premiéra Goloba i dalších vládních politiků. Pokud by vyhrála, stala by se první ženou v čele státu bývalé Jugoslávie.

Vítěz druhého kola nahradí ve funkci stávajícího prezidenta Boruta Pahora, kterému končí druhý pětiletý mandát. Bývalý model a člen sociální demokracie má podle agentury AFP v zemi přezdívku „prezident Instagram“ kvůli velké aktivitě na sociálních sítí. V roce 2017 mu byl udělen český Řád Bílého lva.