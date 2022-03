Do všeho šla rovnýma nohama, vzpomíná na Albrightovou exprezident Clinton

„Jen hrstka světových lídrů byla na svém místě v ten správný čas jako ona,“ píše Clinton. „Jako dítě byla nucena dvakrát opustit válkou zdecimovanou Evropu, po konci studené války, když zavládla nová éra globální nezávislosti, se stala americkým hlasem v OSN. Poté pracovala pro ministerstvo zahraničí a vydobyla si renomé vášnivé zastánkyně svobody, demokracie a lidských práv,“ dodal.

„Protože si byla v první řadě vědoma faktu, že politika Spojených států má moc měnit životy lidí na celé planetě, považovala svou práci jak za poslání, tak i výzvu. A z obou těchto vlastností vytěžila maximum pro zachování míru, bezpečnosti a všeobecného blaha,“ pokračuje ve výčtu jejích zásluh exprezident Clinton. Zasadila se podle něj i o konec etnických čistek v Bosně i Kosovu, podporovala rozmach NATO ve střední Evropě a podařilo se jí omezit rozšiřování jaderných zbraní.

Albrightová se podílela i na amerických snahách o posilování občanské společnosti, bojovala s chudobou a zasadila se o snížení dluhu zemí třetího světa. „Zároveň jí nebyla cizí ani témata klimatických změn či postupného zhoršování životního prostředí,“ zdůrazňuje prezident.

„I přes to všechno ani při posledním rozhovoru, který jsem s ní vedl před dvěma týdny, neztratila nic ze svého příslovečného smyslu pro humor a sklonu jít do všeho rovnýma nohama. To se týká především podpory Ukrajiny a jejího boje o zachování demokracie,“ uvedl také Clinton.

„Hillary i já budeme navždy vděční za přátelství, které mezi námi panovalo, a především za moudré rady, jimiž nás v průběhu mnoha let zásobovala,“ dodal.

Odchod Madeleine je podle Clintona obrovská ztráta pro celý svět a to především v době, kdy potřebuje její rady nejpalčivěji. Víme ale, že její odkaz bude žít skrze nespočet lekcí, které dala svým žákům na Georgetownu. „Její cesta od uprchlice až k postu ministryně zahraničí byla inspirující lekcí pro mnoho lidí a jejich stejný počet žije lepší život především díky ní a její službě,“ uzavřel někdejší americký prezident.