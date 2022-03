Zásadový člověk a velká dáma, vzpomínají čeští politici na Albrightovou

Premiér Petr Fiala ve středu uvedl, že bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová má mimořádné zásluhy o Českou republiku i to, že je Česko ve větším bezpečí díky členství v Severoatlantické alianci.

„Patří k těm velkým světovým státníkům, kteří mají mimořádné zásluhy o Českou republiku a i o to, že se tu můžeme dnes těšit bezpečnosti díky tomu, že jsme členy Severoatlantické aliance. To je něco, za co si zaslouží náš velký obdiv a hlubokou úctu. Skláníme se před její památkou,“ řekl Fiala.

„Je to ohromná ztráta. Nikdo v USA pro nás neudělal tolik, co ona. Mysleme na to právě v této době, kdy nás NATO chrání před arogantní rozpínavostí Ruska. Milá Madlo, odpočívej v pokoji,“ napsal na Twitteru europoslanec a bývalý ministr zahraničních věcí Alexandr Vondra.

„Dnes nás opustila Madeleine Albrightové. Pro mnohé byla inspirací. Pro mne byla milým a zásadovým člověkem, který pevně věřil hodnoty –spravedlnost, demokracii, svobodu, solidaritu. Jsem moc rád, že jsem ji mohl osobně poznat. Upřímnou soustrast rodině a všem přátelům,“ uvedl bývalý ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová uvedla, že úmrtí Albrightové ji velmi zasáhlo. „Má obrovskou zásluhu na tom, že je ČR pevnou součástí NATO, vždy se snažila, aby svět byl bezpečnějším místem. Moje nejhlubší soustrast patří jejím blízkým. Thank you, Madam Secretary,“ napsala na svůj Twitter.

„Odešla bývalá americká ministryně zahraničí a česká rodačka Madeleine Albrightová. Žena, která milovala naši zemi a otevřela nám dveře v NATO. Jak obrovský význam to mělo, jak moc máme být vděčni, že jsme v alianci, vynikne právě nyní při pohledu na Ukrajinu. Paní Albrightová, díky,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

9. června 2014

Na Albrightovou zavzpomínal také Miloš Vystrčil, předseda Senátu. „Opustila nás noblesní dáma, který se výrazně zasadila o vstup ČR do Nato. Čest její památce a díky za všechno,“ napsal k fotce, na které je Albrightová společně s Jaroslavem Kuberou, Vystrčilovým předchůdcem.

Miloš Vystrčil @Vystrcil_Milos První fotografie Madeleine Albrightové, kterou jsem našel, je asi symbolicky ta s Jaroslavem Kuberou, který ji v roce 2019 ocenil Stříbrnou medailí @SenatCZ. Opustila nás noblesní dáma, která se výrazně zasadila o vstup ČR do NATO. Čest její památce a díky za všechno! https://t.co/2gwlUBAm9d oblíbit odpovědět

Za velkou dámu, přítelkyni Česka, která nyní bude chybět, označil Albrightovou primátor Prahy Zdeněk Hřib. „Když vytrhnete kuřeti jedno pírko, nikdo si toho nevšimne. A tak se rodí fašismus, říkala. Ta slova jako by v současném dění nabírala ještě víc na intenzitě,“ dodal.

Europoslankyně Dita Charanzová poznamenala, že odešla výjimečná žena, která Česku nesmírně pomohla. „Odešla noblesní dáma a náš člověk ve Washingtonu,“ uvedl poslanec Marek Výborný. Připomněl, že její židovská rodina měla kořeny v Letohradě na Orlickoústeku, tedy v kraji, z kterého Výborný pochází. Na židovské kořeny Albrightové na Twitteru vzpomněl i Památník Terezín.

Na setkání s Albrightovou, jejíž otec Josef Korbel byl rodákem z Letohradu, vzpomněl i pardubický hejtman Martin Netolický. „Při našem setkání ve Washingtonu nebo pak v rodném Letohradě jsem viděl člověka s přirozenou autoritou, přitom skromného a slušného. Možná nám bude nyní chybět její nadhled i diplomatické zkušenosti,“ uvedl Netolický. Albrightovou označil za významnou osobnost mezinárodní politiky a patrně nejvýznamnější Čechoameričanku současnosti. Bývalá ministryně zahraničí USA navštívila rodiště svého otce v červnu 2015.

Albrightová zemřela ve středu ve věku 84 let. Byla první ženou v tomto úřadu a do té doby také nejvýše postavenou političkou v amerických dějinách.