Agent Západu, nejlíp postavit ke zdi. V ruské televizi měli o Navalném jasno

„Nikoliv náhodou se sem sjeli všichni velvyslanci. Je to snaha vyvinout nátlak a udělat vše pro to, aby bylo po jejich. Současně se tím bezpochyby vměšují do věcí svrchovaného státu,“ prohlásil předseda Státní dumy (dolní komory parlamentu) Vjačeslav Volodin na Prvém kanálu.



Západní pozornost je podle Volodina dána tím, že „ztrácejí cenný kádr, vlivného agenta“. Pokud se Západu nepovede ubránit Navalného, další (agenti) odmítnou „plnit své úkoly“.

Další host pořadu, vojenský komentátor Vladislav Šulgin, označil Navalného za „střelu s plochou dráhou letu“, kterou Západ vypustil do Ruska, aby otestoval stabilitu politického systému.



„Jestli jsme se dřív dohadovali, odkud to zaslechly jejich uši, tak teď ukázali zadek, zadek aut s diplomatickými značkami,“ žertoval někdejší poslanec Michail Markelov v televizi Rossija 1.

Moderátorka pořadu Olga Skabejevová kritizovala pozornost Západu jako přehnanou a dodala, že některé země to drze označují za běžnou praxi.

Další host pořadu, novinář Igor Korotčenko, prohlásil, že diplomaté v soudní síni měli předvést, že drží prst na tepu doby, a v případě potřeby jsou připraveni použít i jiné páky, včetně sankcí. Odhadl, že tam mohli být i agenti cizích tajných služeb pod diplomatickým krytím.

Navalnyj bude šít palčáky ve vězení, řekl politolog

Jiný host, politolog Alexej Martynov, ještě před rozsudkem prorokoval, že „Navalnyj bude šít palčáky (ve vězení) a žádní velvyslanci ho nespasí“.



V pořadech se mnohokrát připomínalo, že opozičník porušoval požadavky vězeňské služby. „Žádné politické souvislosti v procesu, který budí tolik pozornosti, nejsou,“ zdůraznil vedoucí pořadu Prvého kanálu Arťom Šejnin.

Místopředseda dumy Pjotr Tolstoj v pořadu tvrdil, že Evropský soud pro lidská práva neshledal Navalného nevinným v případu zpronevěry u firmy Yves Rocher: „Čili dokonce v očích evropské justice je šejdíř a zloděj!“.

Evropský soud pro lidská práva v roce 2017 jednomyslně uznal, že ruské soudy porušily Navalného právo na spravedlivý proces, jakož i ustanovení o vyměření trestu výlučně na základě zákona. Ruské úřady vyplatily Navalnému odškodnění, které mu evropský soud přiznal, připomněla BBC.

Tolstoj tvrdil, že podle statistik v Rusku každý rok asi 15 000 lidí skončí ve vězení kvůli porušení pravidel podmíněného trestu. „Proč by Navalnyj měl být výjimka?“

„Stal se mučedníkem. Ze zloděje udělali politika,“ podotkl Šulgin.

„Navalného případ využívají jako záminku k útoku na Rusko, k útoku na úřady (...) Má to jediný důvod, a to zásadně změnit politickou agendu v Rusku a donutit úřady k obhajování se,“ řekl Tolstoj. Ujistil, že se tak nestane.

Ruské soudy projevily „přílišnou shovívavost“

V pořadu se zdůrazňovalo, že ruské soudy vůči Navalnému projevily „přílišnou shovívavost“, když mu v minulosti uložily podmíněné tresty. „Navalnyj dostal takové úlevy, o jakých se žádnému z ruských občanů ani nesnilo,“ tvrdil Šejnin.



Debatující také obviňovali Navalného, že slouží Západu. „Bohužel se stal nástrojem cizí politické vůle. Cílem a úkolem je uskutečnit státní převrat v Rusku, násilím se chopit moci,“ prohlásil Korotčenko.

Politik Zachar Prilepin tvrdil, že jisté finanční a politické skupiny na Západě podporují Navalného stejně jako podporovaly vůdce Ukrajiny, Arménie a Gruzie, kteří se dostali k moci po „barevných revolucích“.

Poslanec Oleg Nilov označil Navalného za „trojského koně“ a nabádal postavit jej před soud za vlastizradu. Dostat by měl „doživotí a ještě lépe by bylo postavit ho ke zdi“.

Další poslanec Alexej Žuravljov tvrdil, že Navalnyj se chová, jako by pro něj zákony neplatily: „Zákony pro něj platí! Musí sedět!“