Vracíme se do SSSR. Rusy zaskočila brutalita policejního zákroku

Pro víkendové zpravodajské směny se z pokrývání ruských protestů za poslední roky stala rutina. Pokaždé je to stejné. Demonstrovat se začne na Dálném východě a jak se největší země světa natáčí ke slunci, protesty se postupně sunou na západ. Pak už stačí jen aktualizovat počty zadržených a dodat obligátní odsudky ze strany západních politiků.

Platí to i pro dva celoruské protesty, které se odehrály po návratu a zadržení opozičního předáka Alexeje Navalného. Do ulic vyšly desetitisíce lidí, nikdo si však nemyslí, že by se země ocitla na hraně revoluce proti více než dvacetileté vládě Vladimira Putina. Přesto je něco jinak.

Je to především bezprecedentní reakce bezpečnostního aparátu. V neděli policie po celém Rusku zadržela 5 300 lidí, čímž překonala týden starý rekord. Pro srovnání: před devíti lety, během největších protestů od pádu Sovětského svazu, to byly maximálně stovky zadržených denně.

Centrum Moskvy se v neděli proměnilo ve vylidněnou pevnost plnou těžkooděnců a antonů. Bezpečnostní orgány pro jistotu nechaly uzavřít všechny stanice metra a zablokovaly přístupové ulice.



V jiných částech města policie s obušky naháněla lidi skandující hesla jako „Putin je zloděj“ a vůbec poprvé proti nim nasadila elektrické paralyzéry. Záběry, jak těžkooděnci v Petrohradu hlava nehlava řežou demonstranty ležící ve sněhové břečce, mnohým připomněla metody běloruské KGB.



„Tak se mi zdá, že do Pitěru přijeli Lukašenkovi řezníci,“ poznamenal na Twitteru analytik Sergej Alexašenko. „Policisté se chovají jako příslušníci domorodého kmene, který se snaží před čímsi ubránit. Toto je občanská válka, v níž se stát přepnul do krutého módu sebeobrany,“ komentoval tvrdost zásahu Andrej Kolesnikov z think-tanku Carnegie Moscow Center.



Někde měl střet moci s Navalného stoupenci poněkud komickou podobu. Například v Krasnojarsku, kde fotograf zachytil hlouček demonstrantů v kompletním obklíčení těžkooděnců.



Nebo ve Vladivostoku, kde pár desítek nadšenců demonstrovalo na zamrzlé hladině Amurského zálivu a policisté je na ledě naháněli jako ve zpomaleném filmu. Sociální sítě také oblétla fotka, jak policisté na Komsomolském náměstí v Moskvě odvádějí v želízkách demonstranta v kostýmu Batmana.



Mluvčí Kremlu v pondělí prohlásil, že tvrdá reakce pořádkových sil a překvapivé použití paralyzérů je ospravedlnitelná přítomností „velkého množství výtržníků a provokatérů“ na protestních akcích. S takovými lidmi prý dialog možný není.

Putinova zlatá štětka

Výrazně tvrdší reakce proti nepovoleným protestům nicméně ukazuje, že Putinův režim je čím dál méně tolerantní vůči jakýmkoliv projevům opozice. A to přesto, že bezpečnostní, byznysové i politické elity jsou mu stále naprosto loajální. Navalnyj je ve vazbě a očekává se, že soud ho pošle na tři a půl roku do vězení.

Kremlu přesto stále dokáže zatápět. Jeho video o údajném Putinově paláci na pobřeží Černého moře už vidělo přes sto milionů lidí. Někteří demonstranti v neděli mávali nad hlavou zlatou záchodovou štětkou, podobnou té, které má prý prezident ve svém luxusním síle. „Putinova štětka stojí tolik, kolik je roční penze mojí mámy,“ stálo podle zpravodaje BBC na jednom transparentu.

Někteří Rusové se při pohledu na tvrdé potírání protestů bojí, že se Putin, který si loni zajistil možnost vládnout až do roku 2036, rozhodl přitvrdit své autoritářské tendence.



„Šrouby se utahují. Svoboda mizí a pomalu, kousek po kousku, se opět stáváme Sovětským svazem,“ řekl na nedělních protestech reportérovi The New York Times jednatřicetiletý ajťák Nikolai Babikov.

Podle analytiků se ukazuje, že režim se prozatím snaží dosáhnout dvou hlavních cílů. „Jednak chce lidem připomenout, že cena za účast na nepovolených opozičních demonstracích je vyšší než dříve. Mlácením, zatýkáním a kratšími tresty, které mohou dosáhnout až patnácti dnů ve vězení, chce potenciální demonstranty odradit od účasti,“ říká politolog Alexandr Gabujev.

„Za druhé chce zničit infrastrukturu, kterou se opozici podařilo vytvořit na podporu svého hnutí: novináře pokrývající protesty, právníky i dobrovolníky. Může tato taktika fungovat? Na základě předchozích zkušeností můžeme říci, že existuje velká šance, že bude efektivní a protestní hnutí se postupně rozplyne,“ myslí si Gabujev.