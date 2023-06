Putin musí konečně říct, co dál s válkou, hodnotí vzpouru ruský komentátor

Jak ruská společnost vnímá události kolem Prigožinova sobotního „pochodu spravedlnosti“? Jako pokus o puč? Zradu? Vojenskou vzpouru? Banditskou formu vyjednávání?

V ruské společnosti existují různé segmenty s různými postoji k puči. Je jasně patrné, že ve středním a jižním Rusku, kde je obyvatelstvo již aktivně zasaženo válkou, byla Prigožinova akce přijímána s pochopením a sympatiemi. Obyvatelstvo nechápe, proč se válka tak vleče, proč jim nad hlavami létají ukrajinské drony. Mnozí se domnívají, že mají Prigožin a jeho Z-patrioti pravdu, když se Putina otevřeně ptají, proč válka skončila ve slepé uličce.

Jiná část obyvatelstva se prostě bojí chaosu a občanské války a Wagnerův pochod považuje za příznak nebezpečí. Různé části civilní a vojenské byrokracie v různých oblastech Ruska vnímají to, co se stalo, jako příznak nějakého konfliktu „nahoře“. Když Prigožin od dubna do poloviny června veřejně a velmi ostře hovořil o stavu věcí, mnozí mu naslouchali a říkali si: To nemůže být jen jeho pohled, možná ho podporuje část bezpečnostních složek.