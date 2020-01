Africká aktivistka zmizela ze snímku s Gretou, označila to za rasismus

Skupina klimatických aktivistek, mezi kterými byly také Loukina Tilleová, Luisa Neubauerová a Isabelle Axelssonová, uspořádala v pátek ve švýcarském Davosu tiskovou konferenci o změnách klimatu. Americká agentura AP snímek z akce ořízla tak, že na něm Uganďanka nebyla vidět, což vyvolalo kritiku.

Nakateová se k incidentu vyjádřila ve videu na Twitteru. „Proč jste mě odstranili z fotografie? Byla jsem součástí skupiny,“ prohlásila Nakateová.

Jiné agentury, například Reuters, pro změnu Uganďanku podle listu The Guardian nejprve chybně identifikovaly jako zambijskou klimatickou aktivistku Natashu Mwansaovou.

Podle ředitele fotografického oddělení AP, Davida Akea, nicméně fotograf snímek ořízl čistě na základě nevhodné kompozice. „Domníval se, že budova v pozadí je příliš rušivá,“ popsal Ake.

Nakateová ve svém příspěvku, který už na Twitteru sdílelo jedenáct tisíc lidí, upozornila na problém „vymazávání černých a hnědých hlasů z rozhovorů obklopujících změnu klimatu“. Lidé vypadající jako ona jsou ale podle Nakateové paradoxně nejvíce ohroženi rostoucími globálními teplotami.

„Tohle si nezasloužíme. Afrika má nejmenší uhlíkovou stopu ze všech, ale přitom je klimatickou krizí zasažena nejvíce. Vymazáním našich hlasů a našich příběhů se ale nic nezmění,“ prohlásila Uganďanka. „Je jasně vidět, že mě ze snímku odřízli. Vynechali moje poselství i mou fotografii,“ uvedla podle CNN.

Nakateové se masivně zastali její ekologičtí spolubojovníci, kteří otevřeli debatu o rasismu v environmentalistických kruzích. Mezi prvními se k incidentu vyjádřila Thunbergová, podle které je něco takového absolutně nepřijatelné.

„Je ostudné, že Afrika je ignorována, a že byla Uganďanka záměrně odstraněna z fotografie. Afrika přispěla ke klimatické krizi nejméně, ale bude změnami nejvíce trpět. To nejmenší, co můžeme udělat, je dát Afričanům hlas,“ uvedl sedmnáctiletý irský klimatický aktivista Theo Cullen-Mouse.

