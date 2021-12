Dali mi nový život. Afghánku provdali v devíti, po vlně zloby ji ženich vrátil

„Tohle je vaše nevěsta. Prosím postarejte se o ni, teď za ni máte odpovědnost. Prosím nebijte ji,“ žádal otec malé Parvány Malíkové jejího budoucího muže Korbána, když si ji odváděl. Vyděšené děvče stále zavěšené na matčině paži se pokusilo vzdorovat, ale neúspěšně.

Její osud byl zpečetěn, zdálo se. Naděje na studium a kariéru učitelky byly tytam. Za v přepočtu 45 tisíc korun, vyplacených v naturáliích, se stala mužovou druhou manželkou. Parváně je devět, Korbánovi pětapadesát.

Fenomén dětských sňatků byl v Afghánistánu přítomný i před nástupem Tálibánu, příchod radikálních islamistů ho však ještě posílil. Parvánina osmičlenná rodina dosud žila v táboře pro vnitřně vysídlené uprchlíky v provincii Bádghís na severozápadě Afghánistánu a už zkrátka neměla na jídlo.

Dívčin otec popsal, že dceru musel prodat, aby nakrmil zbylé hladové krky. Už dříve prodal Parváninu starší sestru. Na rozdíl od ní však Parvánu potkalo nečekané štěstí. Její předání proběhlo před zraky kamer americké CNN, která krutý příběh odvysílala. A to, co se seběhlo potom, by se bez ní zřejmě nestalo.

Dívčin příběh pobouřil afghánskou veřejnost a na Korbána se snesla taková zloba, že Parvánu po pouhých dvou týdnech vrátil rodině. A teď se zřejmě skrývá. „Jsem šťastná. Zbavili mě mého manžela. Můj manžel je starý,“ říká nadšeně dívka.

Ačkoliv Korbán před svatbou tvrdil, že se k ní bude chovat laskavě, „jako ke členovi rodiny“, podle Parvániny matky dívka celou dobu prosila, aby se mohla vrátit domů. Tvrdila, že ji její nová rodina bije. „Chovali se ke mně hrozně, nadávali mi, nutili mě brzo vstávat a pracovat,“ dodává Parvána.

Do stanu v uprchlickém táboře si pro ni nakonec přijela nezisková organizace Too Young to Wed (Příliš mladá na svatbu, TYTW) a odvezla ji do azylového domu v horách. Spolu s její matkou a pěti sourozenci. „Je to dočasné řešení. Ale opravdu se snažíme zabránit tomu, aby se dívky prodávaly jako nevěsty,“ říká zakladatelka TYTW Stephanie Sinclairová.

V době, kdy CNN informovala o Parvánině záchraně, se organizace snažila pomoci i dalším dvěma dívkám, které se teprve měly vdávat. Jedna z nich, desetiletá Magul, hrozila, že spáchá sebevraždu, pokud ji rodina skutečně prodá.

Parvána mezitím se sourozenci poskakuje po posteli a směje se. Vůbec poprvé bydlí v opravdovém domě a dostává pravidelně najíst. „Jsem tu tak šťastná,“ popisuje děvče. „Dali mi nový život,“ dodává. V domě zůstane minimálně celou zimu, která bude pro chudé Afghánce kritická.

Milionům z nich hrozí hladomor a dětských sňatků tak bude spíš přibývat než naopak. „Toto je jen začátek, jen vrchol ledovce. Bude to pokračovat s tím, jak tu bude hlad, zima, chudoba a nezájem,“ obává se Mabúba Serádžová, která poskytuje azyl ženám a dívkám v Kábulu.

Další osud Parvány podle Sinclairové bude záviset na tom, zda TYTW získá dostatek financí na další provoz. V případě její rodiny ještě navíc zbývá vyřešit jeden problém – peníze, které dívčin otec dostal ve formě ovce, malé hotovosti a pozemku, už šly na splacení jiných dluhů.

Hlava rodiny tak zůstala v táboře a snaží se je vydělat, aby je mohla vrátit Korbánovi. Samotná Parvána už má o svém dalším životě jasno. Momentálně sní o povolání lékařky. „Chtěla bych studovat a stát se doktorkou. Chtěla bych studovat, abych mohla sloužit lidem,“ plánuje.