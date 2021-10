Hladoví Afghánci prodávají své děti, děvčátka jsou k mání za 500 dolarů

„Mé děti umíraly hladem. Tak jsme museli jednu dceru prodat. Myslíte, že nejsem smutná? Vždyť je to moje dítě! Samozřejmě by bylo lepší, kdybych ji prodat nemusela,“ svěřila se reportérce BBC obyvatelka západoafghánské provincie Herát, která si z pochopitelných důvodů nepřála uvést své jméno.

Její manžel se dříve živil sběrem odpadků, to dnes ale rodinu nemůže uživit. „Hladovíme. Doma není mouka ani olej. Nemáme nic. Netušíme, jaká bude budoucnost naší dcery. Nevím, co si o tom jednou bude myslet. Ale musel jsem to udělat,“ ukazuje muž k děvčátku odpočívajícímu v zavěšené postýlce.