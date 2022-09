Už se tím netajím, říká Žilková. Herečka ukázala nového partnera

„Už se tím netajím. Ano, někoho jsem potkala. Ten muž je z úplně jiného světa,“ prozradila Veronika Žilková v rozhovoru pro pořad Showtime s tím, že jejím novým partnerem je někdejší baskytarista rockové skupiny Argema Josef Holomáč, který v ní působil do roku 1996.

„Je to bývalý rocker a basák ze staré kapely Argema. Pak založili novou ExArgemu. Když jsem ho potkala, nevěděla jsem, o co jde. Nikdy jsem totiž rock neposlouchala. Je to ale legrační, že to přišlo zrovna v době, kdy zkouším rockový muzikál Okno mé lásky v Divadle Broadway, muzikál s hity skupiny Olympic,“ říká herečka.

S novým partnerem, kterého už ukázala i na Instagramu, se prý potkala čirou náhodou. „Dobrá zpráva je, že zase žiju. Už jsem byla i na Moravě, kde jsem potkala jeho slavného bratra. Ten je autorem obrovského hitu Vyznání (Ty jsi má láska, ty jsi můj sen), což jsem netušila, že je písnička od Argemy,“ přiznala Žilková.

„Je to skvělé, když vás život svede dohromady s někým, kdo je stejně starý, a máte spoustu podobných zážitků. Pro mě je to dobrá zpráva, že se dá stále začínat znova,“ dodala.

V březnu oznámili Veronika Žilková a Martin Stropnický rozchod, za kterým stojí velvyslancova mladší podřízená z ambasády ČR v Tel Avivu Markéta Horňáková.

V polovině srpna se manželé sešli u soudu, kde měli řešit střídavou péči o neplnoletou dceru Kordulu, než dojde k rozvodu. Český velvyslanec v Izraeli však herečku překvapil a podal žádost o rozvod. Soud týkající se střídavé péče byl odročen na listopad.