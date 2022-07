Děti jsou nadšené, že se mé manželství rozpadlo, říká Veronika Žilková

Má před sebou i roli v muzikálu, ačkoli byla odchována klasickou hudbou; zpívala v souboru Chorea Bohemica a hrála na flétnu. „Hudba je kus mého života, ale ta vážná. Kdyby mi Olda Lichtenberg nezavolal, nikdy by mě nenapadlo, že bych mohla účinkovat v projektu, kterým se line rocková muzika,“ směje se herečka.

V Divadle Broadway zkoušíte Okno mé lásky. Je to váš první muzikál?

Když jsem ještě studovala DAMU, hrála jsem v muzikálu, který se jmenoval Pohádka mého života a vyprávěl o životě spisovatele Hanse Christiana Andersena. Jedním z motivů byla spisovatelova životní láska Jenny a my jsme s Pavlem Vítkem tenkrát ztvárnili jejich mladou podobu. Před čtyřmi lety, než jsem odjížděla do Izraele, jsem v Paláci kultury hrála v muzikálu Tři oříšky pro Popelku zlou macechu. Za tuhle práci mi ovšem nikdy nezaplatili. A nejen mně. Producent většinu z nás okradl. Ale to se tak v životě někdy stává. Moje role v muzikálu Okno mé lásky je sice činoherní, nicméně tu jednu písničku zpívat budu. Je to Osmý den schází nám v duetu buď s Bořkem Slezáčkem, nebo Petrem Vondráčkem. Je to vyznání, či spíše přiznání takových snobských manželů, kteří se dostali do stereotypu. Aby si tu lásku zase dokázali projevit, k tomu jim schází právě ten osmý den.