Žilková o seznámení se ženatým přítelem, kterému manželka odešla za ženou

Bývalý basák skupiny Argema a herečka vyrazili společně na novinářskou projekci nového filmu s Veronikou Žilkovou s příznačným názvem Spolu.

„Asi Pepovi zakážu nakonec do toho kina jít. Jsem v té roli totiž absolutně zdevastovaná, vyřízená, nenalíčená. Hraji matku syna se zdravotním postižením. Říkala jsem si, jestli mě pak Pepa neopustí, až mě uvidí. Takhle hrozně jsem v žádném filmu ještě nevypadala,“ popisuje Žilková v rozhovoru pro pořad Showtime.

Její nová láska, rocker Josef Holomáč prý dobře ví, že Veronika je tak trošku neřízená střela. „Uvědomuji si to. A nikoho jiného bych nechtěl. Já jsem klidnej,“ říká.

veronikazilkovastropnicka Dva t.č.v rozvodovém řízení slaví 17.narozeniny ,úspěch filmu Spolu i odvahu spolu jít dál navzdory ranám ,které dostali od svých partnerů oblíbit sdílet odpovědět uložit

V prvním společném rozhovoru promluvil nový pár českého showbyznysu také o detailech jejich seznámení. „Bydlíme oba v jedné vesnici, která se jmenuje Praha 6 Suchdol. Neznala jsem dříve ani Argemu, ani jsem netušila, že tam Pepa také bydlí,“ popisuje herečka.

„Šla jsem jednoho dne na procházku se psy a zašla jsem na pivo. A tam seděl Pepa. Říkala jsem si no co, má vedle sebe volno, šel by... Tak jsem si přisedla,“ směje se Žilková.

„Já jsem si říkal aha, nějaká paní herečka ze Suchdola si ke mně sedla... A tak jsme se dali do řeči,“ vzpomíná muzikant.

Během rozhovoru padla otázka také na těhotenství dcery Žilkové, Agáty Stropnické s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem. „Ano, Agáta čeká dítě a rychlé to určitě není. Vzhledem k jejich věku je to akorát. A je to super,“ pochvaluje si herečka.

Veronika Žilková a Josef Holomáč se oba v současnosti rozvádějí, protože je podle nich jejich bývalí partneři podvedli. Martin Stropnický žije s novou ženou v Izraeli, od rockera odešla manželka z bezdětného manželství za jinou ženou.

„Oba naši bývalí partneři si našli novou ženu. A předpokládáme, že jsou po boku svých žen šťastní,“ vyjádřila se pro Blesk Žilková. „Ano, je to tak, jak Veronika říká. Manželství skončilo před rokem, ale musíme vyčkat na oficiální ukončení soudem a pak to bude za námi,“ dodal Josef Holomáč.