Skončily roky lží. Manžel si prý chce do důchodu ještě užít, říká Žilková

„Manžel přijel osobně a tento vztah mi oznámil. Nebylo to, že by to na něj prasklo. Upřímně musím říct, že nevím, proč mi takto oznámil svůj vztah včetně jména. Tři týdny jsem to v sobě držela. Asi měl sám potřebu, aby se to vědělo,“ oznámila Veronika Žilková ve vyjádření pro pořad Showtime.

Místo oslav patnáctiletého výročí svatby s manželem Martinem Stropnickým přišel rozchod. „Výrazně se mi ulevilo, protože skončilo tři a půl roku lží. To se říká v jedné divadelní hře. Lepší hořkou pravdu zvěděti, než ve sladké nevědomosti žíti,“ prohlásila herečka.

O všech anonymech, které roky dostávala a které upozorňovaly na přibližně třicetiletou dlouhovlasou blondýnu Markétu Horňákovou její manžel věděl. „Vždycky jsem mu volala a ptala jsem se, co je na tom pravdy. Myslím, že mi to posílalo více lidí, protože ta témata se měnila. Kdo za anonymy stojí netuším, ale ten úterní je podepsán někým z ambasády. Takže asi někdo, komu vadí nestandardní vztahy na pracovišti, nebo nějaký nestandardní postup,“ vysvětluje Žilková.

„Myslela jsem si, že příčinou naší manželské krize je covid, dvouleté uzavření hranic a zrušení letů. Příčinou je ale zřejmě tato mladá podřízená,“ říká herečka o Horňákové, která pracuje na ambasádě v Tel Avivu od roku 2016 jako konzulární asistentka.

Foto: vlevo Markéta Horňáková, nová partnerka Martina Stopnického:

„Už při prvním osobním setkání s ní, což bylo skoro před čtyřmi lety, jsem věděla, že je to manželův typ. A za měsíc poté jsem dostala první anonym. Vlastně jsem teď ráda a ulevilo se mi. Protože jsem se tím tři a půl roku trápila a věděla jsem, že on o můj a dceřin návrat do Izraele nestojí,“ popisuje Veronika Žilková s tím, že důvod Stropnického pro ukončení manželství ji rozesmál.

„Důvod našeho rozchodu? Upřímně? Manžel uvedl, že by si rád na důchod ještě něco užil,“ dodává herečka.

Veroniku Žilkovou zaskočila v polovině března nečekaná zpráva od Stropnického, který jí e-mailem oznámil, že ji opouští. „Dostala jsem e-mail, že mě už nemiluje, a jeho případný nový vztah je jen důsledek toho a že se omlouvá,“ popsala tehdy herečka, podle které její manžel nejspíše zjistil, že v pětašedesáti letech vypadá lépe vedle mladé slečny než vedle šedesátileté manželky.

Martin Stropnický se o celé kauze odmítá s médii bavit.