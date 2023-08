Už nejsme pár, špínu však nehledejte, oznámila Jágrova ex Kopřivová rok po svatbě

„Strašně nerada tohle dělám, není lehké to sdílet veřejně. Chtěli jsme na to čas a ten jsme se rozhodli, že nastal. Je to už delší dobu, co spolu netvoříme pár, ale zůstala nám ta nejdůležitější role. Jsme máma a táta. Dva fungující rodiče a zároveň přátelé,“ napsala Veronika Kopřivová ve čtvrtek odpoledne na Instagram. U příspěvku zakázala možnost přidávání komentářů.

„Míra je ten nejlepší parťák, kterého jsem kdy poznala a já jsem šťastná a vděčná, že jsme spolu šli několik let životem a přivedli na svět naší dokonalou holčičku. Ell nás bude pojit už navždy. Nesmírně si vážím toho, jak spolu fungujeme a jaký jsi táta. Naše cesta rodičovstvím pokračuje a já jsem ráda, že jsme na to dva. Spokojenost naší dcery je pro nás to nejdůležitější,“ pokračuje bývalá modelka.

„Byla bych vám vděčná za pochopení a respekt k našemu rozhodnutí. Nehledejte u nás špínu a dramata, to se nikdy nedělo. Nebyl a není v tom ani nikdo třetí. Je to prostě život a ten jde dál,“ zakončila finalistka soutěže krásy Česká Miss 2012.

Ve stejném duchu se na sociálních sítích vyjádřil i Dubovický. „Rád si nechávám některé věci pro sebe, ale bohužel v tomto případě je čas se posunout dál a vyjít s pravdou ven. S Veru už netvoříme pár delší dobu. Pořád jsme milující rodiče naší Elinky a jsem vděčný, že Veru je skvělou maminkou,“ napsal.

„I když rodina vždy byla a je pro mě vším, co jsem si kdy přál, bohužel vždy věci nevyjdou tak, jak si přejeme. Jako táta slibuju, že naši dceru budu dělat šťastnou a vychovávat z ní dobrého člověka. Věřím, že jednou bude cítit, že má skvělého tátu, tak jako mám já,“ dodal.

Veronika Kopřivová a Miroslav Dubovický se vzali 22. února 2022. Mají spolu dceru Ellu, která se narodila předloni v květnu.

Už koncem ledna podnikatelka prozradila, že si prochází nejen zdravotními problémy, ale i osobní krizí.

Kopřivová a Dubovický spolu chodili od modelčina rozchodu s hokejistou Jaromírem Jágrem. I když Kopřivová nechtěla svůj předešlý vztah srovnávat s tím současným, prozradila, že ve vztahu s modelem společně sdílejí více věcí. Zřejmě tak narážela na fakt, že když byla s Jaromírem Jágrem, často kvůli hokeji trávili čas odděleně.

S hokejistou se modelka seznámila v roce 2015 na Floridě, kam se vyučená kadeřnice a finalistka Miss, která si kdysi přivydělávala i tancem u tyče, vydala studovat angličtinu. Oznámení o rozchodu po čtyřletém vztahu s hokejistou přišlo tehdy poté, co Veronika Kopřivová přestala skrývat nového přítele, se kterým strávila dovolenou.